سه ‌نرخی شدن ارز خلاف برنامه پنجم توسعه است

محمود امانت در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در شرایط فعلی فضای رقابت برای تولیدکننده ایرانی بسیار محدود است و هم‌چنین مشوق‌های صادراتی ناکارآمد است لذا باید برای ادامه کار را‌ه‌کار جدیدی در پیش گرفته شود.

وی در ادامه، نقش استان یزد را در صادرات مثبت ارزیابی کرد و افزود: استان یزد از 10 استان برتر کشور در زمینه صادرات غیرنفتی است.

وی با بیان اینکه استان یزد از نظر تنوع کالا و صادرات آن در جایگاه خوبی قرار دارد تصریح کرد: این استان 121 قلم کالای متنوع دارد که به 50 کشور هدف صادر می شوند.

امانت ادامه داد: در مورد حمایت‌های هدفمند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، یکی از مسائل مهم مسأله حمل‌و‌نقل است و حمایت‌های صادراتی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم در بخش حمل‌و‌نقل اعمال شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان اضافه کرد: پرداخت هزینه تحقیقات بازار از دیگر نیازهای فعلی است و تقبل این هزینه‌ها به یافتن بازارهای جدید کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: تمام سندهای راهبردی فعلی انتظار از بخش خصوصی است، اما مشخص نیست خود دولت باید چه نقشی در این سند راهبردی ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه به تفاهم‌نامه‌های تجاری برای همکاری با دیگر کشورها نیاز داریم اظهار داشت: اما متأسفانه کالاهایی انتخاب کرده‌ایم که دارای مزیت نسبی برای صادرات نیستند و این نشان می‌دهد کارشناسی تراز تجاری خوبی انجام نشده و ما را در شرایط رقابتی نابرابر با کشورهای هدف قرار داده است.

امانت در پایان گفت: اساس‌نامه اتحادیه صادرکنندگان تدوین شده، اما بندهای آن اجرایی نمی‌شود و در زمینه‌های مرتبط از تشکل‌های صادراتی نظرخواهی نمی‌شود و ما خواهان حمایت از این تشکل‌ها هستیم.