به گزارش خبرنگار مهر، ورزش ایران در حالی این هفت روز خود را به پایان می‎برد که همانند ورزش دیگر کشورها بیشتر از هر اتفاق و حادثه‏ای، تحت الشعاع سی‏امین دوره بازی‏های المپیک قرار داشت، رویدادی که از جمعه شب گذشته با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در لندن آغاز شد.

اعضای کاروان ورزش ایران پیش از مراسم افتتاحیه و با حضور کمانداران در مسابقات تعیین سطح، رقابت‏های خود در این بازی‎ها را آغاز کردند و طی روزهای آینده با برگزاری مسابقات کشتی، وزنه برداری و تکواندو آن را پربارتر و جدی‏تر دنبال خواهند کرد.

در این هفت روز رو به پایان، ورزشکاران ایران رقابت‌های المپیکی خود را در رشته‌های تیروکمان، تیراندازی، تنیس روی میز، روئینگ سنگین وزن تک نفره، شنا، بوکس، شمشیربازی و دوچرخه سواری آغاز کردند و بعضا خیلی زود به کار خود پایان دادند.

در چارچوب این رقابت‌ها، نماینده تنیس روی میز (زنان)، شنا، شمشیربازی، بوکس (وزن 69 کیلوگرم و 91 کیلوگرم) با واگذاری نتیجه اولین رقابت خود خیلی سریع از دور رقابت‌ها کنار رفتند. همانطور که مه لقا جام بزرگ و ابراهیم برخورداری با عملکرد ناموفق در مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی از صعود به مرحله نهایی بازماندند و حذف شدند و امیر زرگری و علیرضا حقی هم پیش از رسیدن به خط پایان رقابت‎های دوچرخه سواری استقامت جاده، از ادامه رقابت بازماندند.

زهرا دهقان هم یکی از ورزشکاران المپیکی بود که خیلی زود حذف شد. این کماندار در اولین رقابتی که پس از حضور در مسابقات تعیین سطح داشت، باخت و حذف شد. هم تیمی وی یعنی میلاد وزیری نیز اولین دیدار خود در مرحله حذفی را به یک مکزیکی واگذار کرد و از گردونه بازی‎ها کنار رفت.

علاوه بر این 11 ورزشکار نوشاد عالمیان هم یکی از ورزشکارانی ایرانی بود که در این هفته از المپیک از گردونه رقابت‎ها حذف شد البته او پس از دو برد ارزشمند، نتیجه سومین دیدارش را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. عالمیان یکی از موفق‏ترین ورزشکاران این هفته ورزش ایران بود. مانند الهه احمدی که با کسب عنوان تاریخی ششمی به کار خود در مسابقات تیراندازی المپیک پایان داد؛ عنوانی که تاکنون توسط هیچ یک از تیراندازان ایرانی در المپیک کسب نشده بود.

البته طی یک هفته گذشته ضربان ورزش کشور در داخل هم احساس می‏شد حداقل به خاطر اینکه در این هفته رقابت‏های لیگ برتر فوتبال پیگری شد اما حتی توقف پرسپولیس هم اخبار المپیکی دیگر رشته‎ها را در سایه قرار نداد! مهمترین رویدادهای این هفته ورزش ایران عبارتند از:

ورزشکاران ایران با برگزاری مراسم افتتاحیه بازی‎های المپیک لندن به طور رسمی رقابت خود در این بازی‎ها را آغاز کردند

وزیر زودتر از موعد به لندن سفر کرد

محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان پنجشنبه گذشته به محل برگزاری بازی‌های المپیک لندن سفر کرد. این در حالی است که قرار بود سفر وی 10 مردادماه انجام شود اما عباسی پنج روز زودتر ایران را ترک کرد تا به هنگام برگزاری مراسم افتتاحیه در محل بازی‎ها حضور داشته باشد.

مشخص شدن جایگاه کمانداران المپیکی پیش از افتتاحیه

جمعه گذشته و پیش از آنکه بازی‎های المپیک با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز شود، کمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی و تعیین سطح مسابقات تیراندازی با کمان به میدان رفتند که طی آن زهرا دهقان با پرتاب 72 تیر، موفق شد با امتیاز 614 در بین 64 شرکت کننده در جایگاه پنجاه و پنجم قرار گیرد. میلاد وزیری هم در مجموع پرتاب 72 تیر در دو راند 36 تیری، موفق شد با امتیاز 662 در بین 64 شرکت کننده در جایگاه سی و نهم بایستد.

ندا شهسواری آبرومندانه حذف شد

تنها پینگ‎پنگ‎باز زن ایران در بازی‎های المپیک لندن، شنبه گذشته نخستین دیدار خود در این بازی‎ها را به "اوشانایکه" از نیجریه، بازیکنی که پنجمین حضور در المپیک را تجربه می‎کرد، واگذار کرد و از دور رقابت‎ها کنار رفت. شهسواری با وجود اینکه هیچ تجربه‎ای از حضور در المپیک ندارد، در این بازی عملکرد خوبی داشت و با نتیجه 4 بر 3 باخت. شهسواری اولین ورزشکار ایرانی بود که از المپیک لندن کنار رفت.

عنوان ششمی الهه احمدی در مقابل حذف جام بزرگ و برخورداری

در چارچوب مسابقات تیراندازی بازی‏های المپیک لندن و در ماده تفنگ بادی 10 متر زنان، شنبه گذشته مه لقا جام بزرگ با کسب 361 امتیاز در رده چهل و سوم قرار گرفت و از رسیدن به فینال بازماند. این در حالی است که الهه احمدی موفق شد با کسب 397 امتیاز به فینال این رقابت‎ها صعود کند. احمدی در مرحله فینال 1/499 امتیاز گرفت و به عنوان ششم دست یافت. در بخش تپانچه بادی 10 متر مردان نیز ابراهیم برخورداری با کسب 569 امتیاز در جایگاه سی و سوم جدول 44 نفره قرار گرفت و از صعود به مرحله نهایی بازماند.

عنوان ششمی الهه احمدی در مسابقات تیراندازی با کمان المپیک، برای ورزش ایران ارزشمند بود

دو رکابزن به خط پایان نرسیدند

علیرضا حقی و امیر زرگری دو نماینده ایران در رقابت‎های دوچرخه سواری استقامت جاده بازی‏های المپیک بودند که هیچ یک از آنها به خط پایان نرسیدند. این دو رکابزن ایران هر دو در جریان مسابقاتی که شنبه گذشته برگزار شد، در اثر برخورد تعدادی از دوچرخه سواران به یکدیگر دچار سانحه شدند که طی آن زرگری از ادامه رقابت بازماند. وی که از ناحیه تاندون پا آسیب دید چند ساعتی در بیمارستان بستری شد. علیرضا حقی هم با وجود اینکه به حرکت خود ادامه داد در کیلومتر 168 از ادامه رقابت‎ها بازماند. در میان رکابزنان ایران مهدی سهرابی تنها ورزشکاری بود که به خط پایان رسید. او با قرار گرفتن در جایگاه یکصدو سیزدهم به کارش خاتمه داد. سهرابی با حدنصاب 6 ساعت و 7 دقیقه و 43 ثانیه از خط پایان گذشت و تنها یک نفر بعد از او به خط پایان رسید. در واقع سهرابی یکی مانده به آخر شد.

تنها شمشیرباز ایران حذف شد

مجتبی عابدینی تنها نماینده شمشیربازی ایران در بازی‌های المپیک بود که در همان رقابت اول متحمل شکست شد و از دور مسابقات کنار رفت. این شمشیرباز اسلحه سابر یکشنبه گذشته در مصاف با "فلورین زالومیر" از رومانی با نتیجه 18 بر 7 باخت.

وداع زودهنگام اولین بوکسور ایران

امین قاسمی‌پور، نخستین بوکسور ایران بود که مبارزات خود را در بازی‏های المپیک آغاز کرد. این بوکسور وزن 69 کیلوگرم بامداد دوشنبه مقابل "گابرئیل پرز" از ونزوئلا با نتیجه 4 بر 2 باخت و از دور رقابت‎ها کنار رفت.

مسابقات شمشیربازی المپیک لندن با حذف زودهنگام تنها نماینده ایران همراه بود

نوشاد عالمیان حذف شد

پرونده تنیس روی میز ایران در بازی‎های المپیک دوشنبه گذشته با حذف نوشاد عالمیان بسته شد. عالمیان شنبه شب گذشته با پیروزی 4 بر صفر مقابل "جیستون هان" بازیکن چینی الاصل استرالیا به جمع 48 نفر برتر صعود کرد. این بازیکن عصر یکشنبه در دیداری نفسگیر مقابل "تانگ پنگ" هنگ کنگی به پیروزی 4 بر 3 دست یافت و وارد مرحله یک شانزدهم نهایی شد اما در رقابت‏های این مرحله که دوشنبه برگزار شد، مقابل "تیمو بول" آلمانی 4 بر صفر باخت و حذف شد.

دیدار تیم ملی والیبال در انتخابی لیگ جهانی به تعویق افتاد

بنا به درخواست مصری‏ها که اولین حریف تیم ملی والیبال ایران در رقابت‏های گزینشی لیگ جهانی 2013 هستند، دو دیدار نخست تیم ملی کشورمان در این رقابت‎ها به تعویق افتاد. براین اساس دوشنبه گذشته اعلام شد که دو دیدار تیم ملی والیبال ایران برابر مصر به ترتیب طی روزهای دهم و دوازدهم شهریورماه برگزار می‎شود. پیش از این قرار بود این دو دیدار سوم و پنجم شهریورماه برگزار شود. دیدار تیم ملی ایران برابر مصر در قاهره برگزار می‎شود.

درگیری در فدراسیون پرامید

ورزشکاران یکی از رشته‌ها که اتفاقا امید زیادی به مدال آوری آنها در بازی‌های المپیک وجود دارد، طی هفته رو به پایان آخرین تمرینات خود را انجام دادند تا به لندن سفر کنند و از هفته آینده رقابت‎های‎شان را در این بازی‌ها آغاز کنند این درحالی است که میان مسئولان این فدراسیون درگیری‏های لفظی صورت گرفته است که نگرانی‏ها را در مورد این فدراسیون برای بعد از المپیک موجب شده است.

هر دو نماینده تنیس روی میز ایران در المپیک لندن عملکردی قابل قبول داشتند

روزبهانی به جمع 16 بوکسور برتر صعود کرد

در ادامه رقابت‎های بوکس بازی‎های المپیک و در وزن 81 کیلوگرم، بامداد سه شنبه احسان روزبهانی به مصاف "وارلا مونروی وارلا" از کلمبیا رفت و با کسب پیروزی 3 بر 2 موفق شد به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند. روزبهانی رقابت خود در این مرحله را برابر "بهرام مظفر" ترکیه‎ای برگزار می‌کند. این مبارزه شنبه آینده برگزار خواهد شد.

عباسی برای یکی از عناوین سیزدهم تا بیست و چهارم المپیک تلاش می‌کند

سولماز عباسی، بانوی روئینگ سوار ایران که در گروه یک مرحله مقدماتی این رقابت‎ها با ثبت زمان 8 دقیقه و 17 ثانیه و 46 صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت، سه شنبه گذشته در گروه بازنده‎ها با ثبت زمان 8 دقیقه و 5 ثانیه و 99 صدم ثانیه در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. عباسی پس از ناکامی در راهیابی به جمع 12 قایقران برتر المپیک امروز پنجشنبه برای کسب یکی از عناوین سیزدهم تا بیست و چهارم این رقابت‌ها با حریفانش رقابت می‌کند.

حذف بانوی کماندار ایران

زهرا دهقان سه شنبه گذشته در مرحله حذفی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‎های المپیک مقابل حریفی از مکزیک باخت و حذف شد. این کماندار که در مرحله مقدماتی این رقابت‎ها با پرتاب 72 تیر و امتیاز 614 در بین 64 شرکت کننده در جایگاه پنجاه و پنجم قرارگرفت، در مرحله حذفی مقابل "ماریانا آویتیا" از مکزیک با نتیجه 6 بر 2 بازی را واگذار کرد و از گردونه بازی‎ها کنار رفت.

هر دو کماندار ایران (زهرا دهقان و میلاد وزیری) اولین دیدار خود در مرحله حذفی المپیک را واگذار کردند و حذف شدند

تنها شناگر ایران از گردونه مسابقات کنار رفت

محمد بیداریان، تنها شناگر ایرانی حاضر در بازی‏های المپیک با قرار گرفتن در جایگاه ششم گروه خود از صعود به مرحله نیمه پایانی ماده 100 متر آزاد بازماند و از دور رقابت‌ها کنار رفت. این شناگر سه شنبه گذشته با زمان 52 ثانیه و 93 صدم ثانیه در جایگاه ششم دسته سوم بازی‌های المپیک لندن قرار گرفت این در حالی است که رکورد داخلی بیداریان 51 ثانیه و 32 صدم ثانیه بود.

وقفه در یک بازی در هفته توقف پرسپولیس و سقوط صبا

سومین هفته رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور، سه شنبه شب با برگزاری هفت دیدار به پایان رسید. در جریان این رقابت‏ها تیم‎های فجرسپاسی و فولاد خوزستان هر یک با زدن دو گل و بدون اینکه گلی را دریافت کنند مقابل صنعت نفت و سایپا پیروز شدند. دیدار تیم‌های نفت تهران و آلومینیوم هرمزگان بدون رد و بدل شدن هیچ گلی به پایان رسید در حالی که در دیدار سپاهان برابر راه آهن چهار گل به ثمر رسید که هر یک از تیم‏ها سهم مساوی در گل‏های زده شده داشتند.

دیدار تیم‌های داماش و پیکان هم با جشنواره گل همراه بود که سهم گیلانی‎ها از آن پنج گل و تهرانی‎ها سه گل بود. در چارچوب این هفته از رقابت‎ها دیدار تیم‎های تراکتورسازی و مس کرمان به دلیل قطع برق ورزشگاه یادگار امام تبریز (ره) متوقف شد و پس از 40 دقیقه وقفه ادامه پیدا کرد که طی این رقابت تراکتورسازان برتری 2 بریک را از آن خود کردند. دوشنبه شب گذشته نیز پرسپولیس در مصاف با گهر درود با نتیجه یک بر یک متوقف شد. ضمن اینکه تیم ملوان نیز در مصاف با صبا 3 بریک پیروز شد. این نتیجه منجر به سقوط صبا از صدر جدول شد و به جای این تیم، فجری‏ها صدرنشین شدند.

این نتایج درحالی رقم خورد که تیم استقلال در آخرین بازی هفته با یک گل از سد ذوب آهن گذشت و به رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد.

طلوتی؛ دومین بوکسور برنده ایران در المپیک

مهدی طلوتی سومین نماینده بوکس ایران در بازی‏های المپیک لندن بود که عصر سه شنبه رقابت‏های خود را در وزن 64- کیلوگرم آغاز کرد. طلوتی، اولین مبارزه خود را برابر "آلونسو" از اسپانیا برگزار کرد و با نتیجه 16 بر 12 صاحب پیروزی شد و با این برد به جمع 16 نفر برتر صعود کرد. طلوتی دومین رقابت خود را شنبه آینده برابر "دانیل یلیو سنیوف" از قزاقستان برگزار می‏کند. طلوتی دومین بوکسور برنده ایران در المپیک لندن بود. پیش از وی احسان روزبهانی اولین مبارزه خود را با پیروزی تمام کرده بود.

در هفته‎ای که استقلال به یک به پیروزی رسید، پرسپولیس متوقف شد

بسکتبالیست‎های جوان از عقد قرارداد محروم شدند

رئیس فدراسیون بسکتبال طی نامه‏ای به بازیکنان تیم جوانان اعلام کرد که آنها تا پایان رقابت‎های قهرمانی آسیا (27 مردادماه تا 5 شهریورماه - مغولستان) حق عقد قرارداد با هیچ یک از تیم‎های باشگاهی را ندارند. این خبر چهارشنبه گذشته اعلام شد.

هت تریک شادی در مسابقات روئینگ

محسن شادی که با کسب عنوان ششم در مرحله مقدماتی و یک چهارم نهایی مسابقات آب‎‌های آرام به مرحله نیمه نهایی فینال C صعود کرده بود، روز چهارشنبه در رقابت‏های این مرحله نیز به عنوان ششم دست یافت. هت تریک محسن شادی در کسب مقام ششمی با رکورد 8 دقیقه و 20 ثانیه و 29صدم ثانیه انجام شد. شادی با این رکورد و این جایگاه باید رقابت‎های خود را برای کسب یکی از عنوان نوزدهم تا بیست و چهارم در فینال D دنبال کند.

دو نفر از چهار بوکسور المپیکی ایران نتیجه اولین مبارزه خود را واگذار کردند و حذف شدند

پایان کماندارن المپیکی با حذف وزیری

میلاد وزیری چهارشنبه گذشته در نخستین دیدار مرحله حذفی رقابت‌های تیزاندازی با کمان بازی‎های المپیک با نتیجه 7 بر یک مقابل "لوئیز ادواردو" مکزیکی باخت و از گردونه بازی‏ها کنار رفت. با حذف وزیری و با توجه به اینکه پیش از وی زهرا دهقان هم از گردونه رقابت‎ها کنار رفته بود، پرونده کمانداران ایران در المپیک لندن بسته شد.

حقی نفر دوم از آخر شد!

عنوان سی و ششمی، عنوانی بود که توسط علیرضا حقی، رکابزن ایران در رقابت‌های تایم تریل انفرادی بازی‎های المپیک کسب شد. در این رقابت‎ها که عصر چهارشنبه برگزار شد، علیرضا حقی با ثبت زمان 57 دقیقه و 41 ثانیه و 44 صدم ثانیه در جایگاه سی و ششم قرار گرفت. حقی آخرین رکابزن ایران در بازی‏های المپیک بود که به عنوان نفر سوم رقابت‏های خود را دراین ماده آغاز کرد و در نهایت نفر دوم از آخر شد!

حل دیر هنگام مشکلات خادم برای سفر به لندن

فدراسیون جهانی کشتی مدت‎ها پیش از امیررضا خادم به عنوان تنها نامزد ایرانی برای حضور در انتخابات اعضای هیات رئیسه خود دعوت به عمل آورد. این انتخابات در حاشیه بازی‎های المپیک لندن 13 مردادماه برگزار خواهد شد اما تا روز گذشته از سوی کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشتی هیچ اقدام جدی برای اعزام وی انجام نشده بود در حالیکه کشتی ایران پس از سال 2010 و رفتن دکتر محمد توکل از جمع اعضای هیات رئیسه فیلا، نتوانست کرسی جدیدی در این مقر بین‎المللی کسب کند. البته روز گذشته با مساعدت کمیته ملی المپیک، مشکل ویزا و آی دی کارت خادم حل شد تا وی راهی لندن شود.

پرچمدار ایران ناعادلانه حذف شد

علی مظاهری، چهارمین و آخرین بوکسور ایران بود که بامداد امروز پنجشنبه به وقت ایران مبارزات خود در بازی‎های المپیک را آغاز کرد. "کومز لاردیوت" در وزن 91 کیلوگرم حریف کوبایی مظاهری بود. بوکسور کشورمان در این مبارزه راند اول را با قدرت آغاز کرد و با تدبیر موفق شد مبارزه را کنترل کند و با حملات حساب شده حریف خود را شکست دهد اما در راند دوم داوران این مبارزه در اقدامی عجیب علی مظاهری را با اخطار بازنده کردند و بدین ترتیب مظاهری از دور رقابت‎ها حذف شد. مظاهری پس از رای ناعادلانه داوران حاضر به حضور در کنار داور برای بالا بردن دست حریفش نشد و به حالت اعتراض رینگ را ترک کرد.