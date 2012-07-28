ایران به جمع دو کشور تولیدکننده شیشه 19 میلیمتری در جهان پیوست

محمود عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اردکان با بیان این که شیشه 19 میلیمتری محصولی استراتژیک و صنعتی محسوب می شود اظهار داشت: با تولید این نوع شیشه در کارخانه شیشه اردکان ایران به عنوان سومین کشور تولید کننده شیشه 19 میلیمتری در دنیا مطرح شده است.

مدیرعامل کارخانجات شیشه اردکان ادامه داد: پیش از این نیاز داخل به این نوع شیشه 30 هزار متر در سال بوده که از خارج وارد می شده که با توجه به موفقیت ما در تولید این محصول و همچنین قیمت پایین تر از بازارهای جهانی، با افزایش نیاز داخلی از این پس 50 هزار متر از این نوع شیشه برای مصارف داخلی تولید شود.

عزیزیان تصریح کرد: تاکنون 60 هزار متر از این محصول در این واحد تولید شده و در صددیم این میزان را به 80 هزار متر افزایش دهیم که بیش از 45 درصد آن به کشورهای خارجی متقاضی صادر خواهد شد.

وی درباره زمان صرف شده برای تولید شیشه 19 میلیمتری در این کارخانه گفت: تمامی کادر مهندسین، طراحان و پرسنل کارخانه طی دو ماه برای تولید این محصول ضمن فراگیری آموزش های لازم تمامی تلاش خود را به کار گرفتند که خوشبختانه پس از تهیه و نصب ماشین آلات پیشرفته و انجام آزمایش های مختلف شیشه 19 میلیمتری با کیفیت بسیار عالی تولید و روانه بازار شد و در حال حاضر تقاضای زیادی از کشورهای خارجی برای خرید این محصول وجود دارد.

مدیرعامل کارخانجات شیشه اردکان درباره موارد استفاده این شیشه گفت: شیشه 19 میلیمتری در صنایع نظامی، تبدیلی و همچنین معماری به عنوان نمای اصلی ساختمان های تجاری و مسکونی و... کاربرد دارد.

عزیزیان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات تولید این نوع شیشه در دنیا افزود: تولید این محصول مهم و استراتژیک بستگی به حجم کوره ای که مذاب را ذوب می کند دارد و همچنین به یکسری ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و شرایط خاص دمایی نیازمند است که باعث می شود اکثر تولیدکنندگان به سمت تولید این محصول نروند.

مدیرعامل کارخانجات شیشه اردکان ادامه داد: کوره کارخانه شیشه اردکان که بزرگترین کوره شیشه خاورمیانه نیز محسوب می شود توان ذوب و غبارزدایی مواد را دارد و همچنین خط تولید کارخانه نیز از توان بلند کردن و چیدن شیشه 19 میلیمتری روی خرک برای تحویل به بازار برخوردار است.

وی گفت: این کارخانه با هدف تولید سبد کامل شیشه تخت راه اندازی شده است که خوشبختانه در حال حاضر از شیشه 2 میلیمتری تا 19 میلیمتری را تولید و بخش عظیمی از نیاز داخل و خارج کشور را تامین می کند.

عزیزی اضافه کرد: با توجه به کیفیت محصولات و توانایی تولید شیشه در ابعاد و سایزهای مختلف از جمله شیشه بسیار بزرگ در ابعاد 7.20 در 4.88 متر بیش از 45 درصد محصولات متنوع این واحد تولیدی به اکثر کشورهای دنیا نظیر برزیل، هند، بلغارستان، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و افغانستان صادر می شود و خوشبختانه سفارش از دیگر کشورها نیز رو به فزونی است.

به گزارش مهر روزانه 900 تن انواع شیشه تخت و خودور در این کارخانه تولید و روانه بازارهای داخل و خارج می شود.

سالانه یک میلیون تن شیشه در کشور تولید می شود که بیش از 25 درصد از این میزان یعنی 328 هزار تن شیشه در این کارخانه به تولید می رسد.