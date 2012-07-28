رشد شاخص های گازرسانی در کردستان/ کسب رتبه سوم گازرسانی به روستاها

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عملکرد کشور در بخش شبکه گذاری در طی برنامه چهارم توسعه 69 هزار و 77 کیلومتر است که در این بخش در استان کردستان دو هزار و دو کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است.

وی اظهار داشت: 58 درصد شبکه گذاری انجام شده در استان کردستان طی برنامه چهارم توسعه انجام شده است و ای یک تحول در استان به شمار می رود.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اینکه دو میلیون و 265 هزار و 913 انشعاب طی برنامه چهارم توسعه در کشور یکی دیگر از شاخص های کاری است، عنوان کرد: در این مدت در استان کردستان نیز 55 هزار و 357 هزار انشعاب نصب شده که معادل 41 درصد کل انشعاب نصب شده در سطح استان است.

مهدوی با اشاره به شاخص اشتراک پذیری اعلام کرد: طی برنامه چهارم توسعه چهار میلیون و 669 هزار و 46 اشتراک پذیری انجام شده است که این رقم در طول این سالها در استان کردستان 106 هزار و 172 مورد اشتراک پذیری بوده که بیانگر 49 درصد اشتراک پذیری استان کردستان طی برنامه چهارم توسعه است.

وی بیان کرد: در ابتدای برنامه چهارم یعنی سال 83 تعداد شهرهای گازدار استان 9 مورد بود که این رقم در سال 88 سال پایان برنامه چهارم به 19 شهر افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با بیان اینکه درصد رشد تعداد شهرهای گازدار استان کردستان طی سال های برنامه چهارم توسعه 111 درصد است، اعلام کرد: تعداد شهرهای گازدار کشور در سال آغاز برنامه چهارم 541 شهر و در پایان برنامه 798 شهر بود.

مهدوی با اشاره به وضعیت گازرسانی روستای نیز افزود: در سال 83 که سال آغاز برنامه چهارم بود تنها 16 روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند که این رقم در سال 88 پایان برنامه چهارم به 254 روستا یعنی 15.8 برابر افزایش پیدا کرد.

وی سهم استان کردستان در کشور از لحاظ روستاهای گازدار را در سال آغاز برنامه چهارم هشت درصد و در سال 88 پایان برنامه چهارم سه درصد دانست و عنوان کرد: در سال 83 تعداد هزار و 984 روستای کشور گازدار بود که این رقم در سال 88 به هشت هزار و 705 روستا افزایش پیدا کرد.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان در ادامه فعالیت های دولت در زمینه توسعه گازرسانی در این استان را بسیار مثمر ثمر دانست و گفت: شرکت گاز کردستان در تمام شاخص ها از میانگین کشوری بالاتر است.

مهدوی توسعه گازرسانی روستایی را یکی از موفقیت های دولت در استان دانست و بیان کرد: در سال 89 شرکت گاز کردستان با گازدار کردن 143 روستای استان بعد از استان های خوزستان و گیلان در زمینه توسعه گازرسانی روستایی در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی به گازرسانی به 156 روستا در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته نیز بعد از استان های خراسان رضوی و خوزستان در رتبه سوم قرار گرفتیم.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان با بیان اینکه رتبه استان کردستان از نظر تعداد روستاهای گازدار در بین 30 استان کشور را در سال 84 در جایگاه 19 قرار داشته است، گفت: این رتبه اکنون به 9 رسیده است و رتبه استان کردستان در توسعه گازرسانی روستایی در بین استان های همجوار در سال 87 تا 90 رتبه اول بوده است.

مهدوی تعداد روستاهای دارای سکنه استان کردستان را هزار و 730 روستا دانست و بیان کرد: از این تعداد روستای دارای سکنه 558 روستا از نعمت گاز برخوردار هستند و روند افزایشی شمار روستاهای دارای گاز در استان همچنان ادامه دارد.

وی در پایان اولویت گازرسانی روستایی را به روستاهای بزرگ با جمعیت بالا دانست و عنوان کرد: ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی استان 58 درصد و تعداد پروژه های گازرسانی روستایی استان 150 پروژه است.