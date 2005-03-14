تكليف دانشكده خبر در جلسه آتي شورايعالي اداري كشور روشن مي شود // اميدواريم با بررسي مجدد شورايعالي اداري مشكل دانشكده خبر مرتفع شود

مهري رفعتي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت : شوراي عالي اداري بحث مربوط به دانشكده خبر را به جلسه آينده اين شورا موكول كرد. در اين جلسه پيش نويس مطرح شد ولي از آنجا كه از ميان اعضاي حاضر در جلسه برخي با آن مخالف بودند، به جلسه آينده موكول شد كه به تعويق افتادن اين پيش نويس در شوراي عالي اداري نويد بخش است. اميدوارم شوراي عالي اداري با بررسي بيشتر اين موضوع، مشكل اين دانشكده را حل نمايد.

وي تصريح كرد : دانشكده خبر زير نظر دانشگاه جامع علمي كاربردي مي باشد و دانشجويانش از طريق كنكور وارد اين دانشكده مي شوند. ضمن اينكه برگه فارغ التحصيلي اين دانشجويان مزين به آرم وزارت علوم و دانشگاه جامع علمي كاربردي مي باشد.

معاون آموزشي دانشكده خبر يادآور شد : به طور حتم اين پيش نويس با نگاهي غيراصولي ايجاد شده است و فقط با نگاه اداري تهيه شده است.

وي يادآور شد : دانشكده خبر زير مجموعه وزارت علوم است و بر اساس آنچه در اساسنامه آن هم ذكر شده با حمايت دستگاه هاي اجرايي كار خود را انجام مي دهد. ايرنا هم در كنار دانشكده خبر نقش كارگاه آموزشي را براي دانشجويان اين دانشكده بازي مي كند.