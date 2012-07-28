حسین طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چهار ماه ابتدای سال و طبق گزارش پزشکی قانونی در خصوص تلفات حوادث رانندگی در همدان، تعداد عابران تصادفی منجر به فوت افزایش یافته است.

طلایی افزود: در سال گذشته 11 عابر بر اثر تصادف در همدان جان باختند که امسال این رقم به 16 نفر افزایش یافته و در واقع 45 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: تعداد فوتی در مجموعه موتورسیکلت‌سوارها یک نفر بوده که 66 درصد در بحث راکبان و 100 درصد در بحث ترک نشین موتور کاهش تصادفات فوتی گزارش شده است.

سرهنگ طلایی با اعلام اینکه 73 درصد یعنی بیشترین آمار فوتی در بحث عابرین پیاده است، گفت: تمرکز مسئولان روی بحث خودرو است، در صورتی که در خصوص عابر پیاده باید فرهنگ‌سازی شود و استفاده از پل‌های عابر پیاده بین مردم نهادینه شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان با بیان اینکه اخطاریه‌های صادر شده نسبت به سال گذشته 44 درصد کاهش داشته است، افزود: مبلغ جریمه‌ها با توجه به افزایش میزان جریمه‌ها افزایش داشته است.

وی با اشاره به کاهش 53 درصدی شماره‌گذاری خودرو در مقایسه با سال گذشته، گفت: چهار درصد نیز در صدور گواهینامه کاهش گزارش شده است.

طلایی افزود: در مجموع 274 هزار و 854 دستگاه خودرو در استان همدان در حال تردد هستند که دو سوم این تعداد در مرکز استان همدان است.

وی با بیان اینکه در شش ماه اخیر 15 هزار و 500 برگ جریمه به وسیله دوربین‌های کنترل ترافیک صادر شده است، گفت: ارتقا دوربین‌ها موجب بهره برداری بهینه از آنها می شود.