به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر گنجی با بیان اینکه تاکنون با توجه به نیازهای موجود در منطقه سه شهرداری قزوین 50 درصد از اعتبارات پروژه ‌های امانی هزینه شده است افزود: پروژه‌های امانی شامل خرید موزائیک، جالیز، جدول بتنی، جداول سنگی و لوله ‌های دفع آبهای سطحی است.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی جدید، شهروندان می ‌توانند با ارائه درخواست برای نصب موزائیک در پیاده ‌رو واحد مسکونی خود اقدام کنند بیان کرد: با توجه به افزایش درخواست ها بودجه این موضوع در پروژه‌های امانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

گنجی با اشاره به اینکه تاکنون 70 میلیون تومان برای نصب موزائیک برای پیاده روهای واحدهای مسکونی هزینه شده است اظهارداشت: نصب و خرید موزائیک، تعمیرات جدول بتنی بیشترین اقدامات واحد امانی این منطقه است.

مدیرمنطقه سه شهرداری قزوین تصریح کرد: در صورت نیاز بودجه پروژه‌های امانی در اصلاح، بودجه افزایش می ‌یابد.