  1. استانها
  2. کرمان
۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

برجی:

70 دانشجو در اردوهای جهادی فهرج شرکت کردند

70 دانشجو در اردوهای جهادی فهرج شرکت کردند

فهرج - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران فهرج از حضور 70 دانشجو در اردوهای جهادی این شهرستان خبر داد.

محمد برجی در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری چنین اردوهایی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دانشجویان در اردوهای جهادی از نزدیک با مشکلات و محرومیت های مردم مناطق محروم آشنا می شوند.

وی با اشاره به شرکت 70 دانشجو در اردوهای جهادی شرستان فهرج گفت: افراد شرکت کننده در قالب 17 گروه در زمینه های آموزشی، کشاورزی، ورزشی، بهداشتی و عمرانی فعالیت می کنند.

برجی گفت: این جوانان با حضور در مناطق محروم سعی می کنند با فعالیت هایی که انجام می دهند گوشه ای از مشکلات این مناطق را برطرف کنند.

وی بیان داشت: این اردوها در 12 روستای بخش مرکزی شهرستان فهرج در حال برگزاری است.

 

 
کد مطلب 1659606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها