70 دانشجو در اردوهای جهادی فهرج شرکت کردند

محمد برجی در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری چنین اردوهایی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دانشجویان در اردوهای جهادی از نزدیک با مشکلات و محرومیت های مردم مناطق محروم آشنا می شوند.

وی با اشاره به شرکت 70 دانشجو در اردوهای جهادی شرستان فهرج گفت: افراد شرکت کننده در قالب 17 گروه در زمینه های آموزشی، کشاورزی، ورزشی، بهداشتی و عمرانی فعالیت می کنند.

برجی گفت: این جوانان با حضور در مناطق محروم سعی می کنند با فعالیت هایی که انجام می دهند گوشه ای از مشکلات این مناطق را برطرف کنند.

وی بیان داشت: این اردوها در 12 روستای بخش مرکزی شهرستان فهرج در حال برگزاری است.



