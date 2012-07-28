  1. ورزش
۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

همگام با المپیک لندن/

قهرمان المپیک پکن رقیب اصلی کیانوش رستمی شد

قهرمان المپیک پکن رقیب اصلی کیانوش رستمی شد

با اعلام استارت فهرست دسته 85 کیلوگرم رقابت‌های المپیک و مشخص شدن 12 وزنه بردار گروه A این رقابت‌ها، نام کیانوش رستمی از ایران و "یانگ لو" از چین، در صدر وزنه برداران این گروه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، پیش از این کیانوش رستمی و سهراب مرادی در فهرست اولیه بالاتر از سایر وزنه برداران قرار داشتند اما پس از اعلام استارت لیست نهایی، "یانگ لو" از کشور چین (دارنده مدال طلای المپیک 2008 پکن) با رکورد ورودی 395 کیلوگرم، در کنار کیانوش رستمی، بالاترین رکورد را به نام خود ثبت کردند.

در این دسته "آدرین زیلینسکی" از لهستان با رکورد ورودی 391 کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت و "سهراب مرادی"، دیگر نماینده ایران به همراه "آپتی آکادوف" از روسیه و "آندری ریباکو" از بلاروس، با رکورد ورودی 390، در ردیف چهارمین وزنه براردان برتر گروه ایستادند.

استارت لیست رقابت‌های گروه A دسته 85 کیلوگرم که روز جمعه 13 مرداد و از ساعت 22:30 به وقت تهران برگزار می‌شود، در زیر آمده است:

گروه A دسته 85 کیلوگرم
1- کیانوش رستمی (ایران): رکورد ورودی 395
1- یانگ لو (چین): رکورد ورودی 395
3- آدرین زیلینسکی (لهستان): رکورد ورودی 391
4- سهراب مرادی (ایران): رکورد ورودی 390
4- آپتی آکادوف (روسیه): رکورد ورودی 390
4- آندری ریباکو (بلاروس): رکورد ورودی 390
7- ایوان مارکوف (بلغارستان): رکورد ورودی 388
8- بنجامین هنکوئین (فرانسه): رکورد ورودی 387
9- گابریل سینکرایان (رومانی): رکورد ورودی 385
10- سعید عبدالرزاق راغب (مصر): رکورد ورودی 383
10- تارک عبدالعظیم (مصر): رکورد ورودی 383
10- یوئلمیس هرناندز (کوبا): رکورد ورودی 383

کد مطلب 1659619

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