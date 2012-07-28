قهرمان المپیک پکن رقیب اصلی کیانوش رستمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، پیش از این کیانوش رستمی و سهراب مرادی در فهرست اولیه بالاتر از سایر وزنه برداران قرار داشتند اما پس از اعلام استارت لیست نهایی، "یانگ لو" از کشور چین (دارنده مدال طلای المپیک 2008 پکن) با رکورد ورودی 395 کیلوگرم، در کنار کیانوش رستمی، بالاترین رکورد را به نام خود ثبت کردند.

در این دسته "آدرین زیلینسکی" از لهستان با رکورد ورودی 391 کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت و "سهراب مرادی"، دیگر نماینده ایران به همراه "آپتی آکادوف" از روسیه و "آندری ریباکو" از بلاروس، با رکورد ورودی 390، در ردیف چهارمین وزنه براردان برتر گروه ایستادند.

استارت لیست رقابت‌های گروه A دسته 85 کیلوگرم که روز جمعه 13 مرداد و از ساعت 22:30 به وقت تهران برگزار می‌شود، در زیر آمده است:

گروه A دسته 85 کیلوگرم

1- کیانوش رستمی (ایران): رکورد ورودی 395

1- یانگ لو (چین): رکورد ورودی 395

3- آدرین زیلینسکی (لهستان): رکورد ورودی 391

4- سهراب مرادی (ایران): رکورد ورودی 390

4- آپتی آکادوف (روسیه): رکورد ورودی 390

4- آندری ریباکو (بلاروس): رکورد ورودی 390

7- ایوان مارکوف (بلغارستان): رکورد ورودی 388

8- بنجامین هنکوئین (فرانسه): رکورد ورودی 387

9- گابریل سینکرایان (رومانی): رکورد ورودی 385

10- سعید عبدالرزاق راغب (مصر): رکورد ورودی 383

10- تارک عبدالعظیم (مصر): رکورد ورودی 383

10- یوئلمیس هرناندز (کوبا): رکورد ورودی 383