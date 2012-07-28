هشدار درباره گسترش نا آرامی ها در شمال لبنان/ اتوبان طرابلس-عکار قلمرو تک تیراندازها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "میشل موسی" عضو فراکسیون آزادی و توسعه پارلمان لبنان ضمن هشدار درباره حوادث شهر صیدا در شمال لبنان ابراز امیدواری کرد که اوضاع این شهر همانند دفعات قبل آرام شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در گرو تلاش اهالی صیدا و نیروهای امنیتی که به وظایف خود عمل می کنند، است.

از سوی دیگر خبرنگار خبرگزاری لبنان گزارش داد: درگیری ها در مناطق البقار و جبل محسن از نیمه شب گذشته به مناطق "الریفا"، "المنکوبین"،" الشعرانی"، "الحاره البرانیه"، "سوق القمح" نیر کشیده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری لبنان با وجود حضور موثر ارتش این درگیری ها همچنان ادامه دارد. درمنطقه الزاهریه میان یکی از خانواده های این منطقه و جوانان منطقه التبانه درگیری رخ داده است.

ارتش توانست با دخالت خود آرامش را به این منطقه بازگرداند و گشتی های ارتش مشغول گشت زنی در منطقه ای که شاهد درگیری بود، هستند.

این رسانه لبنانی افزود: آمار اولیه درگیری ها در مناطق بحرانی ده زخمی گزارش شده است که به بیمارستانهای طرابلس انتقال داده شده اند.

خبرنگار خبرگزاری لبنان همچنین اعلام کرد: اتوبان بین المللی که طرابلس را به عکار متصل می سازد شاهد حضور تک تیراندازهاست و عبور و مرور اس محورهای فرعی انجام می گیرد.