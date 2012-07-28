آمادگی پلیس برای تسهیل ترافیک شبهای قدر/ ممنوعیت ترافیکی نداریم

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال پلیس راهور بر اساس اولویتهای مشخص شده با 8 تخلف حادثه ساز از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت در شانه خاکی جاده ها، عبور در لاین مخالف توسط موتورسواران و عبور از چراغ قرمز قاطعانه برخورد می کند. مقابله و برخورد با ارتکاب این تخلفات اولویت پلیس محسوب شده و اجرای آن از تیرماه آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.

وی ادامه داد: اگرچه در ماه مبارک رمضان شاهد بهبود وضع رانندگی افراد هستیم اما پلیس هیچ اغماضی را در برخورد با تخلفات ندارد. عده اندکی از رانندگان متخلف باید بدانند که پلیس قاطعانه با آنها برخورد می کند.

رئیس پلیس ترافیک شهری با بیان آمادگی پلیس برای تسهیل ترافیک مراسمهای افطار و سحری گفت: در ماه مبارک رمضان با همکاری متولیان هیئتها و شهرداریها تمامی برنامه های مذهبی را پوشش ترافیکی داده و آمادگی لازم را برای تسهیل ترافیک داریم. ضمن اینکه برنامه های ویژه ای برای شبهای قدر داریم. در این ایام ممنوعیت ترافیکی اعمال نمی شود اما ماموران در محلهای برگزاری مراسمهای بزرگ احیا مانند حرم عبدالعظیم (ع)، امامزاده صالح(ع) در تهران و مساجد جامع و مصلی در شهرهای دیگر حاضر شده و به تسهیل ترافیک می پردازند.