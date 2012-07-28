سومین دوره بازرسی از تاسیسات و موسسات گردشگری استان البرز انجام شد

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سومین دوره نظارت و بازرسی از تاسیسات و موسسات گردشگری استان البرز انجام شده است.



وی ادامه داد: سومین دور نظارت و بازرسی از تاسیسات و موسسات گردشگری در راستای طرح تابستانه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان با هدف شناسایی نارسایی های موجود و تلاش در جهت بهبود آنها در سطح استان توسط کارشناسان نظارت و معاونت گردشگری انجام شد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: در این بازرسی ها که توسط تیم نظارتی اداره کل انجام شد، مهمانپذیرهاٰ اقامتگاه های دخترانه،‌دفاتر خدمات مسافرتی و واحدهای پذیرایی بین راهی مورد بازدید دقیق قرار گرفته و تذکرات لازم به بهره برداران واحدهای مذکور ارائه شد.



پوینده افزود:‌ عمده هدف این بازرسی ها، بررسی مشکلات موجود و پیگیری آنها تا رفع نواقص و نارسایی ها، جهت رفاه حال مسافران و گردشگران استان است.

