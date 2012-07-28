بدمینتون باز کردستانی به اردوی تیم ملی کشور دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دعوت بدمینتون باز کردستانی به اردوی تیم ملی کشور و دعوت بانوی فوتبالیست کردستانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی نوجوانان از مهمترین اخبار ورزشی استان کردستان است.

"مهران شهبازی" بدمینتون باز کردستانی در اردوی متمرکز بدمینتون پسران زیر 17 سال در مرداد ماه سال جاری شرکت می کند.

این اردوی متمرکز به مدت 10 روز در کمپ تیم های ملی و با حضور هفت بازیکن در تهران و زیر نظر "نوارآرمادا" سرمربی اندونزیایی تیم ملی بدمینتون برگزار می شود.

فوتبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر دعوت شد

اردوی تدارکاتی تیم ملی نوجوانان زیر 16 سال دختران با دعوت از 26 فوتبالیست آغاز شد.

"سمیه احمدی" از کردستان، به همراه 15 ورزشکار دیگر از سوی سرمربیان به اردوی تیم ملی هدعوت شده است.

این ورزشکاران کار آمادگی و تمرینات تکنیکی و تاکتیکی خود را زیر نظر سر مربی تیم ملی "مهناز امیر شقاقی" انجام می دهند.