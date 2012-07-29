  1. دين، حوزه، انديشه
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۷:۱۲

به مناسبت بزرگداشت سهروردی/

سهروردی معنای حکمت را در شرق احیا کرد/ اولویت حکمت بر فلسفه

سهروردی معنای حکمت را در شرق احیا کرد/ اولویت حکمت بر فلسفه

رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران با بیان اینکه امروز دیگر نمی توان فلسفه را حکمت نامید، چون مبادی آنها با هم متفاوت شده است، گفت: در شرق هیچ گاه جدایی بین حکمت و فلسفه به وجود نیامد و مهم ترین اندیشمندی که مانع این جدایی شد سهروردی بود.

دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ویژگی های حکمت اشراق گفت: سهروردی ازحکمای بزرگ شرق محسوب می شود که حکمت اشراق را بنا نهاد. در شرق فلسفه حکمت است وباید حکمت باقی بماند و سهروردی به واقع پیرو این شعار بود. در شرق همیشه اصالت با حکمت بوده و هیچ گاه جدایی این دو اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه یونان آغاز حکمت غرب است که در آن جدایی بین فلسفه و حکمت به وجود آمد و این جدایی روز به روز بیشتر می شد، اظهار داشت: امروز دیگر نمی توان فلسفه را حکمت گرفت چون مبادی آنها با هم متفاوت شده است، اما در شرق هیچ گاه این جدایی بین حکمت و فلسفه به وجود نیامد و مهمترین اندیشمندی که مانع این جدایی شد سهروردی بود و به معنای واقعی سهروردی معنای حکمت را در شرق احیا کرد.

وی با بیان اینکه پیامی که حکمت سهروردی و اسلام دارد، مورد نیاز جهان امروز است و اگر با بیان امروز نوشته شده و گفته شود، مشاهده می‌شود که خیلی‌ها به آن نیاز دارند، تصریح کرد: راه‌های رسیدن به حقیقت در فلسفه اسلامی، سه مکتب اصلی است که بدون اغراق یکی از مهمترین آنها مکتب سهروردی است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی انجمن های فلسفه جهان بیان کرد: با عنایت به ظهور علوم جدید و هجمه فلسفه غرب، بیم زوال فلسفه اسلامی وجود دارد. حکمت اسلامی بزرگ ترین سرمایه الهی در ایران است که ما به‌ عنوان وارثان اسلافمان باید از آنها محافظت کنیم.

رئیس انجمن بین المللی فلسفه اسلامی تصریح کرد: هانری کربن نشان داد که سهروردی حکمت بحثی و ذوقی را تلفیق می‌کند. عرفان اشراق و مشاء در حکمت سهروردی وحدت می‌یابند. کربن رابطه بین «نومن» و «فنومن» را با نظریه ظهور بیان می‌کند. او نزدیک به دوهزار صفحه در‌باره علم «خیال» و «مثال» صحبت می‌کند. موضوعی که در فلسفه غرب جایی نداشته است و آن را نمی‌شناختند.

کد مطلب 1659659

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