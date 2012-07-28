سید رضا شوبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همه ایتام استان البرز دارای حامی هستند، اظهار داشت: ثبت نام

حامیان مادی و معنوی از ایتام به ویژه در ایام شب های قدر صورت می گیرد.



وی ادامه داد: که این کار با تعیین پایگاه های سیار در مصلی، امام زاده حسن، امامزاده طاهر، مهدیه، مسجد جامعه گوهر دشت، هیئت انصار و دیگر مکان های استان ثبت نام از داوطلبان و خیرین انجام می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج از راه اندازی بازارچه های خیریه در سطح استان البرز خبر داد و افزود: 15 تا 21 ماه مبارک رمضان هفته اکرام و اطعام نیازمندان استان البرز است.



شوبیری گفت:‌ طرح محسنین نیز در سطح استان البرز اجرا شده که در این طرح کودکان فاقد سرپرست توسط افراد خیر با اهدای حداقل 20 هزار تومان در ماه مسئولیت قسمتی از هزینه این کودکان را قبول می کنند.



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج اظهار داشت: در این ماه مبارک بین خانواده های تحت کمیته امداد امام خمینی(ره) سبد کالاهای اساسی توزیع خواهد شد.