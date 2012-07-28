به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله نصرتی مدیر فرهنگی و هنری منطقه دو و رئیس فرهنگسرای ابن سینا از نیازسنجی برنامههای بر آستان جانان امسال سخن گفت و تاکید کرد: با در نظر گرفتن تنوع در اجرای غرفههای هنری و کودک، مذهبی و ورزشی و مسابقات فرهنگی متناسب در برنامه بر آستان جانان در شبهای ماه مبارک رمضان تلاش میکنیم که با رعایت حریم این ماه، فضایی آرام و شاد برای مردم فراهم شود.
وی با تأکید بر آسیب شناسی و توجه به نیازها و سلایق مخاطبان برنامههای ماه مبارک رمضان، گفت: برای اجرای برنامههای امسال از تجربه سالهای گذشته با هدف اجرای برنامههای متناسبتر و مطلوب و مطابق با نیاز مردم استفاده کردهایم و به همین دلیل شاهد تنوع در اجرای غرفههای هنری و کودک، مذهبی و ورزشی هستیم.
نصرتی از ایجاد فضای آرام و شاد برای مردم با رعایت حریم ماه مبارک رمضان سخن گفت و افزود: هر شب در این برنامه، قرآن قرائت و نماز جماعت برپا و با مشارکت مردم، بسته های افطاری توزیع میشود. هدف از سهیم کردن شهروندان در افطاری دادن، مشارکت آنان در این فعالیت فرهنگی و معنوی ارزشمند است. بستههای افطاری به منظور تکریم و احترام به مخاطبان، هنگامی که شهروندان به تماشای برنامه های استیج نشسته اند تقدیم می شود درحالی که سال های گذشته باید برای دریافت این بسته ها در صف می ایستادند.
مدیر فرهنگی و هنری منطقه دو از دریافت نظرات مخاطبان به صورت تصویری و مکتوب برای اجرای بهتر برنامهها در بخشهای استیج و غرفه ها گفت و درباره محور برنامهها توضیح داد: محور و هدف را ایجاد فضای معنوی و بانشاط برای حضور همه اعضای خانواده قرار دادهایم و شعار امسال برنامهها نیز صبر و شکیبایی و رعایت اخلاق عمومی است.
نصرتی یکی از ویژگیهای برنامه بر آستان جانان امسال را حضور مجریانی که با مفاهیم قرآنی آشنا هستند، عنوان کرد و گفت: برخی از غرفهها برنامههایشان را به شکل مسابقه، اجرا و در پایان شب به برگزیدگان جایزه میدهند. مسابقههایی هم در بخش استیج اجرا میشود و در یک مسابقه عمومی نیز با حضور همه حاضران و با همکاری برج میلاد به 10 نفر، بلیت رایگان بازدید از برج اهدا می شود.
وی با قدردانی از مشارکت شهردار منطقه دو و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران برای اجرای بهتر «بر آستان جانان» از حضور 1200 نفر تا 1500 نفر در هر شب در این برنامه خبر داد.
رئیس فرهنگسرای ابن سینا از اجرای جشنواره و برپایی نمایشگاه «شهد برکت» با مشارکت فرهنگسرای اندیشه گفت و توضیح داد: این برنامه با محوریت معرفی محصولات نان و خرما و با دعوت از هنرمندان شهرهای خرماخیز از ابتدا تا پایان ماه مبارک رمضان در بوستان اندیشه اجرا میشود.
نصرتی از شهروندان برای حضور در جشنوارههای بر آستان جانان در بوستان گفتگو و شهد برکت در بوستان اندیشه دعوت کرد و از تداوم برنامه «با سیمرغ» بعد از ماه مبارک رمضان در فرهنگسرای ابن سینا که شامل اجرای برنامههای شاد و تفریحی و برپایی نمایشگاه و غرفه های متنوع برای شهروندان در روزهای جمعه است، خبر داد.
فرهنگسرای ابن سینا در شهرک قدس (شهرک غرب)، فاز یک، خیابان ایران زمین شمالی واقع شده است.
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