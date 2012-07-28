تیم ملی والیبال برزیل شهریورماه امسال به ارومیه می آید

علی ملااحمدی در حاشیه آغاز به کار جشنواره جام تموز در ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم ملی والیبال برزیل شهریورماه امسال برای انجام چند دیدار تدارکاتی با تیم های ملی جوانان کشورمان و تیمهای استان وارد آذربایجان غربی می شود.

وی در ادامه با اشاره به میزبانی چندین مسابقات مهم بین المللی ورزشی با حضور تیم هایی از سایر کشورهای جهان در استان آذربایجان غربی این حرکت را نشان دهنده توسعه ورزش استان در حوزه بین المللی دانست و گفت: مهرماه امسال نیز شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا با شرکت 16 تیم آسیایی درب ارومیه برگزار می شود.

ملااحمدی ورزش را بعنوان مهمترین نماد توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی و عامل پیوند دهنده ملت ها دانست و گفت: دامنه ورزش فراتر از مرزهاست و آنچه باعث ماندگاری آن می شود جدای از قهرمانی ها، صلح ، دوستی ها و پیوندهای عمیق عاطفی بین اقوام و ادیان مختلف است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با اشاره به کسب موفقیت های ورزشکاران شایسته آذربایجان غربی در میادین مختلف داخلی و بین المللی ورزشی و بخصوص کسب 2 سهمیه المپیک و 4 سهمیه پارالمپیک ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران کشورمان در المپیک لندن با محوریت اخلاق در ورزش و روح پهلوانی و جوانمردی باعث افتخار و سربلندی ایران اسلامی شوند.

در دوازدهمین جشنواره جام تموز 210 ورزشکار از کشورهای عراق، گرجستان، ارمنستان، روسیه و 180 ورزشکار آشوری از ایران در باشگاه انجمن آشوریان ارومیه رقابت می‌کنند.

دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی آشوریان جام تموز در 6 رشته والیبال، بسکتبال، فوتسال، تنیس روی میز، شطرنج و تنیس خاکی به مدت 9 روز برگزار می‌شود.