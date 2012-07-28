۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

قوانینی در گفتگو با مهر:

کلاس های تابستانی ویژه نابینایان در قم برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست کتابخانه آیت الله خامنه ای از برگزاری کلاس های تابستانی نابینایان در کتابخانه آیت الله خامنه ای خبر داد.

مسعوده سادات قوانینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کلاس های تابستانی ویژه نابینایان شامل کلاس های قرآن، کاردستی و قصه گویی می شود.

وی گفت: این کلاس ها از هفته نخست تیرماه آغاز شده و تا پایان شهریور ماه نیز ادامه دارد و در هر هفته 2 روز این کلاس ها برگزار می شود.
 
سرپرست کتابخانه آیت الله خامنه ای بیان کرد: در این کلاس ها بین 10 تا 15 نفر حضور دارند و مربیان بخش نابینایان به آموزش دانش آموزان می پردازند.
 
وی با اشاره به اینکه کتابخانه آیت الله خامنه ای خدمات ویژه نابینایان را ارائه می دهد افزود: هدف از تشکیل این کلاس ها این است که کودکان نابینا را به این کلاس هاو کتابخوانی جذب کنیم و علاوه بر آن این کودکان با محیط های خارج از خانه و خانواده نیز آشنا شوند.
 
قوانینی با اشاره به اینکه این کلاس ها با همکاری مدرسه امید که خدمات ویژه نابینایان را ارائه می دهد تشکیل شده است افزود: کتابهای بریل ویژه کودکان و همچنین کتابهای ویژه نابینایان در کتابخانه آیت الله خامنه ای ارائه می شود علاوه بر آن برخی از کتابها نیز تولیدی کتابخانه هستند
