به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه برای ایجاد دپارتمان مشترک در زمینه تولید فکر جهت خلق بازی های مناسب و فعالیت در زمینه اجرای بازی های آنلاین برای دانش آموزان سراسر کشور به امضا رسیده است.

این تفاهم نامه بر اساس طرح ایده استفاده از بازی های رایانه ای در برنامه کمک درسی مدارس که پیشتر وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از برنامه های آتی این وزارتخانه اعلام کرده، منعقد شده و براساس آن مقرر شد از ابتدای مهرماه امسال تعدادی بازی کوچک خلاقانه آنلاین بر روی سایت www.schgame.com که به همین منظور طراحی شده است، جهت استفاده دانش آموزان قرار گیرد.

یکی از ویژگی های منحصربه فرد این سایت امکان تبدیل ایده دانش آموزان به بازی رایانه ای است که برای این کار دانش آموزان ایده ها و داستان بازی هایی را که در ذهن دارند نوشته و به schgame ارسال می کنند و در صورت دارا بودن قابلیت تولید، این ایده ها به بازی رایانه ای تبدیل شده و به نام خود دانش آموز در این سایت قرار می گیرد.

یکی دیگر از امکانات در نظر گرفته شده طبق این تفاهم نامه، کارت هوشمند ویژه بازیهای رایانه ای مدارس است؛ این کارت که مشخصات فردی دانش آموز روی آن حک شده دارای اعتبار قابل شارژ است و هر بار که دانش آموز در بازی های در نظر گرفته شده برنده شود به اعتبار این کارت افزوده می شود.