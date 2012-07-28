احداث 49 بند آبخیزداری در اردبیل/بهره برداری از سه سد زیرزمینی برای اولین بار

حسن خدایی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برای این پروژه ها که در سطح حوزه های آبخیز استان انجام شده و برخی نیز در حال تکمیل است، 22 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و مابقی از اعتبارات ملی اختصاص یافته است.

وی این پروژه ها را شامل 20 پروژه احداث بندهای تاخیری برای استحصال منابع آبی حوزه های آبخیز، 19 پروژه بند کنترل سیلاب جهت مهار سیلابهای حوزه های آبخیز و سیل خیز و چهار پروژه احداث سد زیر زمینی در گرمی و نمین عنوان کرد.

خدایی با بیان اینکه احداث سد زیرزمینی اولین تجربه استان در این خصوص بوده است، افزود: برای احداث این چهار سد اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 800 میلیون ریال اختصاص یافته و هم اکنون سه سد به بهره برداری رسیده و یک سد در حال اتمام است.

وی رویکرد اصلی به بخش آبخیزداری را توجه به مطالعه حوزه های آبخیز استان برشمرد و تاکید کرد: به منظور علمی کردن فعالیتهای آبخیز داری برای 907 هزار هکتار معادل 60 درصد حوزه های آبخیز مطالعات توجیهی و برای 252 هزار هکتار مطالعات تفضیلی اجرایی صورت گرفته و در سال جاری هشت پروژه مطالعاتی دیگر در دست مطالعه است.

خدایی با بیان اینکه از محل اعتبار دور سوم سفر ریاست جمهوری 10 میلیارد ریال اعتبار به بخش آبخیزداری اختصاص یافته است، یادآور شد: در طول برنامه پنجم توسعه رقمی بالغ بر 500 میلیارد ریال برای این حوزه در نظر گرفته شده که در صورت تامین اعتبار اقدامات قابل توجهی می تواند انجام شود.

استحصال و کنترل 14 میلیون متر مکعب از هرز آبهای سطحی

معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: در طول برنامه چهارم توسعه با اجرای پروژه های آبخیزداری در سطح 99 هزار و 450 هکتار، 14 میلیون متر مکعب از هرز آبهای سطحی و سیلابهای حوزه های آبخیز استان استحصال و کنترل شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود در سال جاری با اجرای این طرحها سه میلیون متر مکعب هرز آبهای سطحی به حجم ذکر شده اضافه شود.

خدایی تصریح کرد: پروژه های آبخیزداری بیشتر در حوزه های آبخیز برگ چایی و رضی چایی مشگین شهر، شریف بیگلو و کفتاره اردبیل، پیله رود و سقز چایی و قوری چای نمین، خوجین خلخال، سکرآباد کوثر، سد سفید رود و قوری چای پارس آباد، نرقشلاق بیله سوار، گرمی چای و سید جواد لو گرمی و قوری چای سرعین اجرا می شود.