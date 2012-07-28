برگزاری جشن تکمیل خانه های بهداشت کشور در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دو هزار خانه بهداشت جدید در کشور در سه سال اخیر ساخته شد، اظهار داشت: جشن تکمیل و ساخت خانه های بهداشت سراسر کشور در هفته دولت برگزار می شود.

علی رضا مصداقی نیا در جمع خبرنگاران، تعداد خانه های بهداشت در کشور را 20 هزار واحد عنوان و تصریح کرد: تکمیل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی از اولویتهای وزارت بهداشت است.

وی با بیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه بهداشت و درمان غنی هستند تصریح کرد: در بسیاری از دانشگاهها، مراکز بهداشتی درمانی نوسازی و یا تجهیز شدند که از این نظر مشکلی وجود ندارد.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت اجرای کامل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در تمامی شهرهای کشور را از دیگر اولویت های مهم این وزارتخانه دانست و افزود: اقدامات و فعالیت های خوبی برای اجرای این طرح بزرگ در کشور صورت گرفته است.

استقبال مردم از پزشک خانواده



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: روند استقبال مردم و همکاری جامعه پزشکی از این طرح بسیار خوب بوده است.

محمدمهدی ناصحی با بیان اینکه 850 پزشک عمومی و 300 متخصص در این طرح اعلام آمادگی کردند، افزود: آمار ثبت نام پزشکان متخصص در استان رو به افزایش است.

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در زمینه پزشکان در مازندران نداریم تصریح کرد: در حال حاضر به 600 پزشک در طرح پزشک خانواده نیاز داریم.