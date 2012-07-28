شهرک صنعتی طبس گازدار شد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال گذشته و نیاز شدید صنایع به استفاده از سوخت پاک، گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی استان در دستور کار شرکت قرار گرفت که با پیگیری های مستمر کارکنان و تعامل و همکاری مثبت دستگاه های اجرایی متولی امر در استان یزد، 10 شهرک و ناحیه صنعتی گاز دار شدند.

سید مسعود عظیمی افزود: شبکه گاز شهرک صنعتی طبس با اجرای خط لوله به طول 9 هزار و 400 متر و با یک ایستگاه TBS ده هزار متر مکعبی راه اندازی شد.

وی عنوان کرد: این اقدام با صرف هزینه ای بالغ بر دو هزار و 600 میلیون ریال به اتمام رسید که با بهره برداری از آن واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

عظیمی بیان داشت: شهرکهای صنعتی یزد، تفت، جهان آباد میبد، مهریز، اردکان، ابرکوه و منطقه ویژه اقتصادی و نواحی صنعتی حسن آباد میبد، ابرکوه و بهمن به شبکه گاز طبیعی متصل هستند.