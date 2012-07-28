به گزارش خبرنگار مهر، محمد بناییان سفید صبح شنبه در سومین گردهمایی مدرسان استانی کتب جدیدالتالیف پایه های دوم و ششم ابتدایی در شهرستان شاهرود با بیان اینکه آموزش مهارت های زندگی در اولویت محتوای درس های جدیدالتالیف دروس کار و فناوری و تفکر و پژوهش در پایه های دوم و ششم ابتدایی است، افزود: آموزش حداقل یک مهارت مفید، دانش آموزان را برای تامین معاش حلال و توانایی تامین زندگی آماده می کند.

وی اظهار داشت: دروس کار و فناوری و تفکر و پژوهش از حوزه‌های یادگیری جدید در برنامه درسی ملی پیش‌بینی شده است که برای اولین بار در پایه ششم ابتدایی، مستقل ارائه می شود.

بناییان سفید با اشاره به استقرار نظام آموزشی 3-3-6 استان سمنان تصریج کرد: مدیران باید فعالیت ها و برنامه های مدونی را مبتنی بر سند و ساختار نظام جدید ارائه دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: سال تحصیلی آینده، یک هزار و 33 معلم در این استان، کار تدریس پایه های دوم و ششم را بر عهده دارند.

وی افزود: معلمان پایه دوم در 112 ساعت و پایه ششم 118 ساعت آموزش با تغییرات کتاب های آموزشی آشنا می شوند و معلمانی می توانند در این پایه ها تدریس کنند؛ که دوره های آموزشی را گذرانده باشند.

بناییان سفید عنوان کرد: 62 معلم از استان سمنان به عنوان مدرس، برای آموزش تالیفات جدید به تهران اعزام شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در پایان تاکید کرد: معلمان و مدیران، مجری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نظام آموزشی نوین هستند.