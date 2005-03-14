سرمربي برزيلي تيم ملي فوتسال فردا معرفي مي شود // حضور انصاري فرد در پست مديرفني تصميم فدراسيون بود

صادق درودگربا بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: بهرحال فدراسيون فوتبال به اين جمع بندي رسيده است كه براي موفقيت تيم ملي ازمربي خارجي استفاده كند ودراين راستا سه مربي برزيلي ويك مربي بدنسازبنام پيكولي دركادرفني تيم ملي فوتسال مشغول بكارخواهند شد.

درودگربا بيان اينكه نام سرمربي برزيلي تيم ملي فوتسال فردا اعلام خواهد شد، گفت: مذاكره با سه مربي برزيلي همچنان ادامه دارد وازبين اين سه گزينه نام يك مربي فردا اعلام خواهد شد.

وي با بيان اينكه با تغييرات جديد مسووليت تيم با سرمربي خواهد بود، اظهارداشت: بهرحال تصميم گيرنده اصلي درمسائل فني سرمربي تيم خواهد بود وتلاش خواهيم كرد امكانات لازم براي موفقيت تيم را ازهرنظرفراهم كنيم تا فوتسال ايران همچنان به قدرت نمايي خود درآسيا ادامه دهد وحضورشايسته درجام جهاني داشته باشد.

درودگربا تاكيد براصل جوانگرايي درتيم ملي گفت: به احتمال زياد با تغييرات جديد دوسوم تيم جوان خواهد شد وقصد داريم تيم جوان ويكدستي را براي دوره آينده مسابقات جام جهاني آماده كنيم.

وي اضافه كرد: اسامي بازيكنان جديد تيم ملي فوتسال براي حضوردربازيهاي تداركاتي فردا اعلام مي شود وازروز6 فروردين اردوي آماده سازي اين تيم برپا خواهد شد.