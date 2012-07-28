مسابقه تفسیر قرآن کریم در خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام محمد مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام در مسابقه تفسیر قرآن از ابتدای ماه رمضان آغاز و تا پایان شهریور ماه از طریق سایت تلاوت انجام می شود.

وی بیان کرد: این مسابقه قرآنی بر مبنای تفسیر نمونه در رشته های تفسیر یک جزء شامل جزء پانزدهم و تفسیر سه جزء شامل اجزای پانزدهم، شانزدهم، و هفدهم قرآن کریم است.

وی با بیان اینکه مسابقه تفسیر قرآن در 15 حوزه امتحانی استان برگزار می شود، تصریح کرد: این مسابقه در 19 آبان ماه برگزار می شود.

حجت الاسلام مجتهدزاده با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقه افزود: توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم در سطح جامعه و زمینه سازی جهت ارتقاء سطح معلومات علاقمندان از اهداف برگزاری مسابقه تفسیر قرآن است.

وی با بیان این مطلب که سال گذشته خراسان رضوی با شرکت 1600 نفر در سطح کشور بالاترین آمار شرکت کننده را داشته، افزود: سال گذشته در سطح استان حدود 80 نفر موفق به اخذ گواهی نامه شدند و 15 نفر به عنوان نفرات ممتاز شناخته شدند.

کارشناس مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص جوایز این مسابقه نیز بیان کرد: کمک هزینه عمره مفرده، کمک هزینه سفر عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به مشهد از جوایز این مسابقه تفسیر است.