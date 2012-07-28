آخرین وضعیت میدانی سوریه/آرامش در"حماه" و ناشیگری تروریستها در "حلب"

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد به درخواست مردم، نیروهای ارتش، پاکسازی روستای کرناز در حماه از وجود گروههای تروریستی را آغاز کردند.



کشف محموله سلاح در گذرگاه جدیده یابوس در مرز با لبنان



خبر دیگر اینکه نیروهای گارد مرزی سوریه، در گذرگاه جدیده یابوس با لبنان، یک دستگاه خودرو حامل سلاح را که از لبنان وارد شده بود، ضبط کردند که حامل 56 قبضه انواع سلاح برای گروههای مسلح بود.



یک تروریستها دهها تروریست را کشت



خبر دیگر اینکه صدای شنیدن شش انفجار در محله الخالدیه در خیابان الشوادر و اطراف آن در پی تلاش تروریستها برای بمبگذاری برخی از ساختمانها وشکاف دیوارها با هدف مانع تراشی در برابر پیشروی نیروهای حفظ امنیت شنیده شد، ماجرا از این قرار بود که تروریستها وقتی بمبها را جاسازی می کردند، یکی از بمبها منفجر شد که بر اثر آن دهها نفر از آنها کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، در عملیات نیروهای ارتش، محله الخالدیه به طور کامل از تروریستها پاکسازی شد.



این رسانه اعلام کرد افراد مسلح در نزدیک پارک بیت العلو متمرکز شده بودند.





عکس افراد مسلح که به سوی مردم تیراندازی می کنند



از سوی دیگر نیروهای مسلح سوریه، با تکیه بر اطلاعات مردم، توانستند تروریستهای مسلح را که برای ارتکاب جنایات کشتار و تخریب به سمت شهر حلب در حال حرکت بودند، به دام انداخته و تلفات سنگینی به آنها وارد کنند.



نیروهای ارتش سوریه همچنین، پنج دستگاه خودرو مجهز به تیربار تروریستها را که یکی از آنها حاوی تعدادی بمب بود، منهدم کردند.



کشف محموله سلاح در مسیر حرستا



خبر دیگر اینکه سانا گزارش داد نیروهای ویژه در منطقه القطیفه در حومه دمشق در جاده دمشق به حمص، یک خودرو حامل سلاح را که به سمت شهر حرستا حرکت می کرد، توقیف و سلاحهای آن را ضبط کردند.

در این خودرو، انواع تفنگ، آر پی چی، تیربار، قناصه و مقادیر زیادی مهمات و دوربین جاسازی شده بود.



کشته شدن دهها تروریست در حمص ؛ شکست تلاشها برای نفوذ از لبنان



خبر دیگر اینکه محله الخالدیه، روز گذشته شاهد درگیریهای شدید میان نیروهای ارتش و گروههای تروریستی مسلح بود که طی آن یک نیروی حفظ امنیت زخمی و 13 فرد مسلح کشته شدند.



افراد مسلح همچنین، چندین بمب را برای اختلال در عملیات پاکسازی این محله منفجر کردند.



محله های قدیمی حمص هم در پی حمله افراد مسلح به چندین ایست بازرسی، شاهد درگیری بود.



همچنین تلاش افراد برای ورود به داخل سوریه از سمت لبنان با شکست روبرو شد، افراد مسلح به ایستهای بازرسی ارتش حمله کردند، اما در نهایت در ورود به داخل سوریه ناکام ماندند.



بر اساس این گزارش، حضور افراد مسلح وتیراندازی پراکنده در داخل شهر الرستن ادامه دارد.



خنثی شدن سه بمب در حماه؛ شهر آرامش خود را باز می یابد



به گزارش مهر، خبر دیگر اینکه واحدهای مهندسی ارتش سوریه توانستند سه بمب که هر کدام 45 کیلوگرم وزن داشت و باندهای تروریستی در مناطقی از حماه جاسازی کرده بودند، کشف کنند.



این بمبها متصل به دستگاههای کنترل از راه دور و آماده انفجار و پر از قطعه های فلزی و میخ بود.



این گزارش حاکی است شهر حماه، آرامش کامل خود را بازیافت و زندگی روند عادی خود را پیدا کرده است و فعالیت نهادها و ادارات دولتی و خصوصی در شهر ازسرگرفته شده است و بیشتر محله ها و بازارها شامل حضور مردم است.



از سوی دیگر، تلویزیون سوریه از تلفات سنگین تروریستها در منطقه الجادریه در حومه حمص خبر داد.



وضعیت امنیتی ادلب



از ادلب خبر می رسد که تروریستی به منزلی در منطقه الحاره الشمالیه حمله و به سوی ساکنان آن تیراندازی و بمبهایی را به سوی آنها پرتاب کرد که بر اثر آن یک عضو خانواده به نام محمد عید زکزک کشته و یک نیروی حفظ امنیت نیز زخمی شد، واحدهای ارتش توانستند این تروریست را دستگیر کنند.



تروریستها همچنین بمبی را در محله الناعوره منفجر کردند که بر اثر آن شش نفر از نیروهای حفظ امنیت و سه غیرنظامی از جمله دو کودک کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند



همچنین یک غیرنظامی بر اثر انفجار بمب کار گذاشته شده از سوی تروریستها در پشت مسجد ابوذر غفاری کشته شد.



این در حالی است که واحدهایی از ارتش سوریه، باند مسلحی را در فاصله میان روستای قورم الجوز و اریحا تحت پیگرد قرار دادند که چند تروریست از جمله تروریست خطرناکی به نام طارق السید کشته شدند.



خبر دیگر اینکه تعداد تروریستهای کشته شده در نزدیکی سراقب پس از درگیری آنها با ارتش به 8 نفر افزایش یافت، پیش از این، فایز عادل عبود یکی از سرکردگان تروریستها کشته شده بود.



واحدهای ارتش سوریه، یک خودروی مملو از سلاح و مهمات را در یکی از محله های معره النعمان، توقیف و راننده آن را دستگیر کردند.



خبر دیگر انیکه، 12 فرد مسلح در محدوده میان روستای حاس و کفرروما در درگیری با نیروهای ارتش کشته شدند.



خبر دیگر اینکه، در عملیات نیروهای ارتش، مخفیگاه تروریستها در داریا کشف و بسیاری از آنها دستگیر شدند و از این مکان، انواع سلاحها و مهمات به دست آمد.



آماده شدن تروریستها برای ارتکاب جنایت بزرگ در حلب



تلویزیون سوریه گزارش داد تروریستها پس از کشتن شیخ عبداللطیف الشامی امام جماعت مسجد آمنه بنت وهب در محله سیف الدوله حلب، شماری از شهروندان در محله های صلاح الدین، سیف الدوله، الانصاری و المشهد حلب را ربوده تا جنایت بزرگی را مرتکب شوند و آن را به گردن نیروهای ارتش سوریه بیندازند.



پاکسازی محله الحجرالاسود دمشق از وجود بازمانده های تروریستها



به گزارش مهر، خبر دیگر اینکه تلویزیون الدنیا از پاکسازی کامل محله الحجرالاسود دمشق از وجود بازمانده های گروههای تروریستی مسلح و بازگشت امنیت و آرامش به این مکان خبر داد.



بر اساس این گزارش، واحدهایی از ارتش سوریه با همکاری مردم، مخفیگاههای تروریستها در این محله را شناسایی و به تعقیب آنها پرداختند که طی آن شمار زیادی از تروریستها کشته شدند.



کشف 8 بمب در نزدیکی یک مسجد

همچنین واحدهای مهندسی ارتش سوریه، هشت بمب را که گروههای تروریستی در نزدیک مسجد الرحمن در این محله کارگذاشته بودند، کشف و خنثی کردند، وزن هر کدام از بمبها که آماده انفجار از راه دور بود، بیست کیلوگرم اعلام شده است.



تلویزیون سوریه همچنین از تحرکات افراد مسلح در محله الصاخور حلب و آمادگی ارتش برای پاکسازی آن خبر داد؛ این رسانه همچنین از تلفات سنگین ترویستها در منطقه الرستن خبر داد؛ بر اساس این گزارش، نیروهای گارد مرزی حملات گروههای تروریستی مسلح از داخل خاک لبنان را دفع کردند.