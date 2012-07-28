الطاف بی نهایت ماه رمضان با قرائت قرآن متجلی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم حافظ نیا امروز افزود: خداوند انسانها را از راه روزه داری به سمت معرفت و بصیرت واقعی سوق داده تا عظمت وجودی این ماه را به انسانها نشان دهد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ماه رمضان باعث تقویت صبر و بردباری در انسانها خواهد ‌شد، اظهارداشت: حرمت این ماه باید حفظ شود.

امام جمعه آستارا گفت: رمضان ماه خودسازی، تمرین ورع و تقواست و بندگان مخلص خدا در عبادت از یکدیگر در این ماه سبقت می گیرند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمنان از طریق جنگ نظامی و فرهنگی نمی ‌توانند با نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله کنند، افزود: دنیای غرب از طریق جنگ اقتصادی وارد عرصه شد و مردم باید هوشیار باشند.

حافظ نیا با اشاره به پنجم مرداد ماه سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهارداشت: نماز جمعه پشتوانه محکمی برای وحدت مسلمانان و عظمت اسلام است.

وی با اعلام اینکه نماز جمعه یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است، یادآورشد: نماز جمعه فریضه‌ ایست که ابعاد گوناگون دارد و یکی از ابعاد آن وحدت مسلمانان و آگاهسازی مردم است.