قرآن منسوب به امام حسین(ع) در نمایشگاه قرآن رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرآن که به خط کوفی 9 سطری کتابت و پشت جلد آن نام «حسین بن علی» و مهر« شاه اسماعیل صفوی» درج شده است، جزء آثار خطی نفیس جهان به شمار می ‌رود. این قرآن روی پوست آهو نوشته شده است، سابقه آن به قرن اول هجری باز می گردد و در آن بخشی از سوره های مبارکه سجده، سبا، احزاب لقمان در 15 صفحه و 8 برگ کتابت شده ‌است.

همچنین در این غرفه قرآن منسوب به امام علی (ع)، امام حسن (ع)، امام سجاد (ع)، امام موسی کاظم (ع) نگهداری می شود و علاقه مندان می توانند از این قرآن ها دیدن کنند.

بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیر ماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلای بزرگ تهران حضرت امام خمینی (ره) آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ادامه دارد.