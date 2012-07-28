سنگربان سابق کیش ایر قم به شهرداری ساوه پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک هفته تا آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که چهاردهمین دوره این مسابقات نیز خواهد بود، آخرین روز نقل و انتقالات با چند جابجایی جالب توجه بین تیم‌های لیگ برتری همراه بود.



گودرزی سومین بازیکن قمی در شهرداری ساوه



در این میان انتقال چند بازیکن قمی به تیم های حاضر در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور نیز جالب توجه بود که طی آن علی اصغر حسن زاده بازیکن قمی سابق تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان به صبای قم ملحق شد و محسن گودرزی فوتسالیست قمی بعد از محسن حسن‌زاده و سعید قاسمی که سابقه بازی‌ کردن در ساوه را دارند، به تیم شهرداری ساوه نماینده استان مرکزی ملحق شد.



کادر فنی تیم فوتسال شهرداری ساوه در راستای جذب بازیکنان مورد نظر خود به منظور حضوری موفق در چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، بازیکن فصل قبل تیم های فوتسال کیش ایر قم و حفاری اهواز را به خدمت گرفتند.



این بازیکن محسن گودرزی است که پیش از این پیراهن نماینده فوتسال استان خوزستان را به عنوان یکی از شاگردان سیدمهدی ابطحی بر تن می‌کرد و در لیگ دوازدهم نیز عضو تیم فوتسال کیش ایر قم در لی گبرتر فوتسال کشور بود.



گودرزی بعد از یک سال دوری از رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، به دنبال توافق با مسئولان باشگاه شهرداری ساوه برای حضور در چهاردهمین دوره بازی‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با پیراهن این تیم ساوه ای به میدان خواهد رفت.



آغاز لیگ برتر فوتسال از پنجشنبه هفته جاری



در حالی که در روز پایانی نقل و انتقالات با بیرون ماندن چهره مطرح فوتسال کشورمان یعنی وحید شمسایی همراه بود، در دیگر نقل و انتقالات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، محمد طاهری به تیم فوتسال شهید منصوری قرچک پیوست، مجید لطیفی راهی فرش آراء مشهد شد و بازیکنان مطرحی همچون جواد اصغری مقدم و مصطفی نظری نیز رسما به تیم فوتسال دبیری تبریز پیوستند.



این در حالی است که چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با حضور تیم های صبای قم، صنایع گیتی پسند اصفهان، شهرداری ساوه، شهرداری تبریز، دبیری تبریز، گسترش فولاد تبریز، حفاری اهواز، شهید منصوری قرچک، فرش آراء مشهد، راه ساری از روز پنجشنبه هفته جاری یعنی دوازدهم مرداد ماه آغاز می شود و طی آن لیگ برتری ها برای کسب عنوان قهرمانی در 24 هفته با یکدیگر به رقابت می پردازند.

