  1. هنر
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۹

اثری از آنگ لی/

اکران فیلم تمام آسیایی در هالیوود

اکران فیلم تمام آسیایی در هالیوود

فیلم سینمایی "زندگی پی" به کارگردانی "آنگ لی" و بازیگران هندی به زودی در سینماهای آمریکا اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم لی بر اساس رمانی اثر "یان مارتل" ساخته شده است و اثری اقتباسی محسوب می شود.

لی، فیلمساز کره ای  پیش از این با ساخت آثاری چون "هالک"، "کوهستان کروکبک" و "ووداستاک" در سینمای هالیوود شناخته شده بود.

دراین فیلم مجموعه ای از بازیگران هندی چون "عرفان خان"، "ساروج شارما" و همچنین بازیگر شناخته شده سینمای فرانسه یعنی "ژرارد دپاردیو" به ایفای نقش پرداخته‌اند..

داستان این فیلم درباره پسری است که همراه با شرکتی در اقیانوس آرام به همراه چند حیوان سرگردان می شود و ماجراهای فانتزی را همراه با این حیوانات پشت سر می گذارد.

کد مطلب 1659772

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