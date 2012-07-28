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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

حکیمی:

برداشت گندم در مهریز 15 درصد افزایش یافت

برداشت گندم در مهریز 15 درصد افزایش یافت

مهریز - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی مهریز از افزایش 15 درصدی سطح کشت و برداشت گندم در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.

محمدحسین حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در شهرستان مهریز اظهار داشت: امسال 700 هکتار از مزارع شهرستان مهریز زیر کشت گندم قرار گرفت که از این میزان سطح زیرکشت بیش از دو هزار و 300 تن گندم برداشت شده یا در حال برداشت است.

وی افزود: این میزان برداشت گندم نسبت به سال گذشته رشد 15 درصدی داشته اما این میزان نسبت به سال های بدون خشکسالی 30 درصد کاهش یافته است.

حکیمی عنوان کرد: قبل از ایام خشکسالی، سطح زیر کشت گندم در شهرستان مهریز تا هزار و 20 هکتار نیز رسیده بود.

وی همچنین یادآور شد: در سال جاری کشاورزان این شهرستان 200 هکتار جو کشت کردند که از این مزارع بیش از 660 هزار تن جو برداشت می شود.

کد مطلب 1659792

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