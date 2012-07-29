انسداد مرزهای غربی برای جلوگیری از ورود پیش سازها به کشور

علی علی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخدر و پیش سازهای تولید آن اظهار داشت: با وجود آنکه کنترل و نظارت گسترده بر 8 هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی کشور با درنظر گرفتن موضوعات ضد امنیتی همچون قاچاق مواد مخدر و ورود غیر قانونی اتباع خارجی، عوامل تروریستی و مبادلات سلاح و مواد مخدر موضوع ساده ای به شمار نمی رود، کنترل مرزها در حوزه مقابله با مواد مخدر از اواخر دهه 60 با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دو هزار کیلومتر از مرزهای شرق و جنوب شرق کشور در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: این طرح که هم اکنون مراحل نهایی خود را طی می کند علاوه بر مرزهای شرقی که در آن 845 کیلومتر حفر کانال،ایجاد 609 کیلومتر خاکریز،نصب 237 کیلومتر سیم خاردار، بیش از 91 کیلومتر دیوار کشی ومسدود کردن 37 دهانه رود خانه و مسیل به همراه ساخت 116 کیلومتر جاده مرزی در شرق و جنوب شرق ایجاد شد، با دو هدف عمده مقابله با ترانزیت مواد مخدر از مرزهای غربی و ورود پیش سازهای موثر تولید هروئین و شیشه به داخل یا ترانزیت به افغانستان و ساخت استحکامات مرزی غرب در دستور کار قرار دارد.

به گفته مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر در مرزهای شمال غرب کشور با ساخت استحکامات توسعه یافته و نصب صدها کیلومتر سیم خاردار و دیوار برای مسدود کردن مرزهای آذربایجان غربی اقدام شده است. همچنین به موازات انسداد مرز بکارگیری فناوری های نوین و ابزار های پیشرفته تا زمانی که تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان امکان تهیه آنها را میسر ساز سازد به منظور تحقق پروژه‌های کنترل الکترونیکی مرزها در حال انجام است.

علی اکبریان همچنین به نقش دستگاههای انتظامی و امنیتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر انسداد مرزهابه منظور ارتقا سطح نیروهای بخش مقابله، یگان های اطلاعاتی و عملیاتی تقویت شدند و با افزایش حجم و کیفیت واحدهای عملیاتی و گشت و کمین در منطقه و اجرای حریم امنیتی مرزها در استانهای شمالغرب کشور، کنترل حداکثری مرزهای غربی در جریان است.