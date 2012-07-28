نمایشگاه عکس مساجد ایرانی در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس مساجد ایرانی از سوی حوزه هنری استان سمنان در محل مصلای نماز جمعه سمنان برگزار شد.

در این نمایشگاه تصاویر برگزیده عکاسان از مساجد استان سمنان و سطح کشور در معرض دید نمازگزاران قرار گرفت.

همزمان با این نمایشگاه، عکاسان عضو خانه عکاسان حوزه هنری استان سمنان نیز با حضور در مراسم نماز جمعه در سطح استان به عکاسی از این مراسم عبادی و سیاسی پرداختند تا در هفته های آینده نمایشگاهی از این تصاویر در محل برگزاری نماز جمعه در سطح استان برگزار شود.

پایان نشست شعرخوانی و نقد شعر در استان سمنان

دوره اول سلسله نشست های شعر خوانی و نقد شعر در حوزه هنری استان سمنان به پایان رسید.

دوره اول سلسله نشست های شعرخوانی و نقد شعر به همت دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان هر کدام با برگزاری 8 جلسه در بهار سال جاری به پایان رسید.

هدف از برگزاری این نشست ها که نویسندگان، شاعران و اعضای دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان در آن حضور داشتند آموزش، ایجاد فضا برای ترغیب شعرا به خلق آثار فاخر و تولید نقد ادبی در شعر بود که حضور شعرای مجرب در کنار شعرای تازه کار در نشست های شعر خوانی موجب انگیزه هر چه بیشتر شاعران برای تولید آثار شده بود.

دوره دوم سلسله نشست های شعر خوانی و نقد شعر همانند فصل گذشته به ترتیب روزهای چهارشنبه و شنبه از ساعت 18 تا 20 در حوزه هنری استان سمنان برگزار می شود.

پیش تولید انیمیشن "سلامی بر روح ‏الله" به اتمام رسید

پیش تولید انیمیشن "سلامی بر روح ‏الله" که توسط گروه انیمیشن حوزه هنری شاهرود در دست ساخت است به اتمام رسید و این کار وارد مرحله اصلی تولید شد.

انیمیشن سلامی بر روح‏الله به مدت 10 دقیقه، به صورت سیاه و سفید و به صورت پیپری و دو بعدی ساخته می ‏شود.

موضوع این پویانمایی به یک رویداد در زمان اقامت امام راحل در نوفل‏‏لوشاتو اشاره دارد که در روز کریسمس، مسیحیانی که هدایای امام(ره) را دریافت کرده‏اند، به دیدار ایشان آمده و سلامی بر روح‏الله آغاز می‏شود.

زندگی پر فراز و نشیب امام راحل و الگو بودن ایشان به عنوان یک انسان کامل در عصر حاضر، مبنای این انیمیشن قرار گرفته است.

انیمیشن سلامی بر روح الله به تهیه کنندگی حوزه هنری استان سمنان، توسط گروه انیمیشن حوزه هنری شاهرود و به کارگردانی بهروز خندان‏دل در دست ساخت است که در بهمن ماه سال جاری به تولید نهایی خواهد رسید.

پایان اولین دوره ادبیات خلاق در حوزه هنری استان سمنان

مسئول دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان گفت: اولین دوره ادبیات خلاق در سال جاری به همت دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان به پایان رسید.

مهدی زارع تصریح کرد: دوره ادبیات خلاق به مدت 10 جلسه در فصل بهار سال جاری با حضور تعدادی از نویسندگانی که سال های قبل در حوزه هنری استان سمنان آموزش دیده بودند، به منظور تقویت خلاقیت نوشتاری آنان برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل تعطیلی پیاپی پنج شنبه ها، مشغله نویسندگان و عدم جدیت حضور در جلسات، در طراحی شیوه، زمان و شکل اجرای دومین دوره باید کارشناسی بیشتری صورت پذیرد.

کارگاه ادبیات خلاق هر هفته روزهای پنج شنبه از ساعت 10 تا 12 در حوزه هنری استان سمنان برگزار می شد.