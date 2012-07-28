مدیر جدید جهادکشاورزی شهرستان سمنان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمنان صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس این اداره که با حضور جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و بهره برداران بخش کشاورزی برگزار شد، با اشاره به آثار و برکات ماه مبارک رمضان گفت: رسول خدا می فرماید بدانید که چه چیز به استقبال شما می آید و شما به استقبال چه می روید.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به نحوه انتخاب، ویژگی ها و کارکرد مدیران در نظام اسلامی از دیدگاه حضرت علی(ع) به مالک اشتر، اظهار داشت: مدیران جهاد کشاورزی باید به نحو احسن کارهای مربوط به کشاورزان وبهره برداران را انجام دهند.

مدیر سابق اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمنان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دوران مدیریت خود، اظهار داشت: برنامه ریزی برای کانون های تولید، بهره برداری مطلوب از منابع آب، تلاش برای محقق شدن الگوی کشت، تاکید بر تولید محصول سالم، اقدام برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، مقدمات راه اندازی صندوق توسعه بخش کشاورزی در شهرستان و پیگیری طرح توسعه بخش کشاورزی به عنوان محورهای مهم کاری این اداره بوده است.

خدابخش عرب افزود: استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی، اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی ومحدودیت‌های آب و خاک، از موقعیت کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست و تنها دو درصد از کل مساحت استان زیر کشت آبی و دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم که باید مد نظر همه مسئولان در بخش کشاورزی باشد تعامل دو طرفه و ارتباط نزدیک با کشاورزان، تشکل ها و استفاده از نقطه نظرات آن ها است.

سید مجید موسوی تصریح کرد: همچنین برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه با کارکنان در راستای اجرای برنامه ها و اهداف سازمانی بسیار اثر گذار خواهد بود.

وی همچنین به انتظارات و خواسته ها از مدیر جدید اشاره کرد و افزود: تعامل و همکاری مطلوب با مقامات شهرستان از جمله فرمانداری، پیگیری و ادامه روند اجرایی برنامه های و پروژه های شروع شده و نیمه تمام شهرستان، داشتن برنامه زمانبندی در اجرای فعالیت های مختلف کاری شهرستان، درنظر داشتن طرح توسعه بخش کشاورزی به عنوان محور اصلی کار، راه اندازی صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان تا پایان شهریور ماه از جمله این انتظارات است.

سرپرست فرمانداری شهرستان سمنان نیز در این مراسم گفت: ماحصل ماه مبارک رمضان باید این باشد که از اعمال فردی یک عملکرد اجتماعی مطلوب ارائه دهیم و با مسئولیت پذیری بیشتر در خدمت جامعه باشیم.

حسن سعدالدین گفت: به لحاظ جایگاه بخش کشاورزی و نتیجه کارکرد مطلوب مدیریت بخش کشاورزی استان سمنان، مسئولان استان هم به این بخش دقت نظر ویژه ای دارند.

وی بیان کرد: منابع انسانی مهمترین مولفه برای هر بخش و پیشرفت کاری هر مدیری است که خوشبختانه در این حوزه کاری، خردجمعی در خدمت بخش کشاورزی قرار گرفته است.

سرپرست فرمانداری شهرستان سمنان افزود: در طرح توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان اقدامات خوبی صورت گرفته و تاکنون 85 درصد منابع اعتباری اختصاص یافته مدیریت و طرح های تصویب شده برای پرداخت از سوی بانک در حال اقدام است.

در پایان مراسم با تقدیر از خدابخش عرب مدیر قبلی جهاد کشاورزی شهرستان سمنان، حسین اصغری با حکم رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان سمنان منصوب شد.

یادآور می شود خدابش عرب به سمت سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد شکاورزی استان سمنان منصوب شده است.