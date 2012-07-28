پذیرش مقالات چهار عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامشهر در چین

به گزارش خبرنگار مهر، مقالات کاوه احمدی با موضوع "مقایسه نرم افزارهای سیستمهای سلامت الکترونیکی" (Comparing e-health care software's systems)، سمیرا فخرآور با موضوع "مقایسه مدلهای فیزیولوژی آموزشی" (Comparison of Educational Physiology Methods)، مارال محمدی زنجانی با موضوع "اکوتورسیم توسعه به واسطه عملکرد جزیره خارک و خارکو" (Ecotourism, Expansion, alongside with Dominant Function of Khark (kharg) and Kharko Islands) و آیدا امیر عضدی با موضوع "بازارهای ایرانی: نمایش اندیشه پایدار" (Iranian Bazaars: The Illustration of Stable Thoughts) در کنفرانس GIAMS 2012کشور چین – شانگهای به صورت سخنرانی پذیرفته شدند.



کاوه احمدی عضو هیأت علمی و از اعضای باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در گفتگو با مهر، هدف خود را از نگارش این مقاله، بررسی سیستمهای مختلف سلامت الکترونیکی با هدف گسترش سلامت الکترونیکی در کشور دانست و گفت: این پروژه در نهایت، به مدلی جدید برای سلامت الکترونیکی منجر می گردد که باید معرفی شود.



سمیرا فخرآور دیگر عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر که دانش آموخته رشته طراحی صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد است نیز در گفتگو با مهر گفت: در این مقاله، سیستمهای مختلف فیزیولوژیکی آموزشی در جهت ایجاد محیط آموزشی و نیز وسایل کمک آموزشی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است.



مارال محمدی زنجانی کارشناس معماری و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ارائه راهکارهایی برای جذب توریست و توسعه پایدار از طرق جزیره خارک را که در این مقاله بدان پرداخته است را مهمترین هدف از نگارش مقاله مذکور دانست.



آیدا امیر عضدی دیگر عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیز در تشریح هدف خود از نگارش مقاله مذکور، بررسی بازارهای ایرانی و عملکرد آنها در توسعه پایدار شهری و جذب توریست را جهت ارائه راهکارهای بهینه در جذب توریست معرفی کرد.



بر اساس این گزارش، کنفرانس GIAMS 2012از روز جمعه بیست و هفتم لغایت روز دوشنبه سی ام مرداد ماه سال جاری مصادف با (Augudt 17-20 (2012در شانگهای کشور چین برگزار خواهد شد.