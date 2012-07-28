دبیرخانه معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی در شورای شهر یزد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی در شورای اسلامی شهر یزد تشکیل شد و بر اساس مصوبه این شورا، وظایف دبیرخانه یاد شده در چهار حوزه عمرانی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی تعریف شده است.

ایجاد زمینه برای تدوین پیوست اسلامی کردن شهر، هدایت و نظارت بر تهیه و تنظیم ضوابط معماری و شهرسازی اسلامی و پیشنهادهای اجرایی از جمله وظایف تعریف شده برای حوزه عمرانی این دبیرخانه است.

همچنین تشکیل جلسات هم اندیشی با صاحب نظران و اندیشمندان، برگزاری سمینار و میزگرد با مسئولان و اولیای امور شهری، فراهم کردن شرایط برگزاری دوره های توجیهی برای مخاطبان خاص و تعریف رشته های تحصیلی آموزش عالی مرتبط نیز وظایفی است که بر اساس این مصوبه، حوزه آموزشی باید آن را به مرحله اجرا برساند.

علاوه بر این تعریف و درخواست، موضوعات پژوهشی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط و تهیه بانک اطلاعاتی، وظایفی است که بر عهده حوزه پژوهشی گذاشته شده است.

بر این اساس، به حوزه اطلاع رسانی نیز وظایفی از جمله انعکاس و اطلاع رسانی از طریق روزنامه ها، نشریات و صدا و سیما واگذار شده است.