صید غیر مجاز 237 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز در منطقه حفاظت شده لار

نقی میرزا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تیرماه سال جاری محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی لار (ضابطین دادگستری) در طول شبانه روز با گشتهای مکرر با قایق ، خودرو و موتورسیکلت منطقه را کنترل و تحت نظارت داشتند که در طول یک ماه 6 فقره صید غیرمجاز ماهی کشف و ضبط و متهمین دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

به گفته وی، در تاریخ 9/4/91 یک نفر متخلف با 12 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز با قلاب و لنسر در رودخانه آب سفید دستگیر شد.

میرزا کریمی اظهار داشت: در تاریخ 16/4/91 سه نفر متخلف با 20 قطعه ماهی قزل الای خال قرمز در دریاچه سد لار و در تاریخ 18/4/91 نیزسه نفرمتخلف با 43 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز در رودخانه الرم دستگیر شدند.

سرپرست پارک ملی لار تصریح کرد: در تاریخ 18/4/91 سه نفر متخلف با 107 قطعه ماهی قزل الای خال قرمز و یک قبضه سلاح شکاری کالیبر 12 غیرمجاز در منطقه ورآرو دستگیر شدند.

وی همچنین از دستگیری 3 نفر متخلف در تاریخ 29/4/91 با 36 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز و یک نفر متخلف با 19 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز در منطقه کمردشت در تاریخ 31/4/91 خبر داد.

به گفته میرزا کریمی، ماهی قزل الای خال قرمز از خانواده آزاد ماهیان و از ماهیان بومی کشور است که در دریاچه ها و رودخانه هایی با آب های سرد ، پاک و سرشار از اکسیژن زندگی می کند.

سرپرست پارک ملی لاراظهار داشت: در منطقه لار بدلیل اقلیم سرد و کوهستانی و با رودخانه ها و نهرهایی با آب شیرین و پاک فضای مناسبی برای زیست این گونه ارزشمند بوجود آمده است.

به گزارش مهر، پارک ملی لار به مساحت 27 هزار و 789 هکتار در دامنه غربی قله دماوند واقع شده است و در حال حاضر با چهار پاسگاه محیط بانی دلیچایی ، کمردشت ، قوشخانه و ایراء حفاظت و کنترل می شود.