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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

صید غیر مجاز 237 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز در منطقه حفاظت شده لار

صید غیر مجاز 237 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز در منطقه حفاظت شده لار

سرپرست پارک ملی لار از صید غیر مجاز 237 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز در تیرماه 91 در منطقه حفاظت شده لار خبر داد.

نقی میرزا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تیرماه سال جاری محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی لار (ضابطین دادگستری) در طول شبانه روز با گشتهای مکرر با قایق ، خودرو و موتورسیکلت منطقه را کنترل و تحت نظارت داشتند که در طول یک ماه 6 فقره صید غیرمجاز ماهی کشف و ضبط و متهمین دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

به گفته وی، در تاریخ 9/4/91 یک نفر متخلف با 12 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز با قلاب و لنسر در رودخانه آب سفید دستگیر شد.

میرزا کریمی اظهار داشت: در تاریخ 16/4/91 سه نفر متخلف با 20 قطعه ماهی قزل الای خال قرمز در دریاچه سد لار و در تاریخ 18/4/91 نیزسه نفرمتخلف با 43 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز در رودخانه الرم دستگیر شدند.

سرپرست پارک ملی لار تصریح کرد: در تاریخ 18/4/91 سه نفر متخلف با 107 قطعه ماهی قزل الای خال قرمز و یک قبضه سلاح شکاری کالیبر 12 غیرمجاز در منطقه ورآرو دستگیر شدند.

وی همچنین از دستگیری 3 نفر متخلف در تاریخ 29/4/91 با 36 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز و یک نفر متخلف با 19 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز در منطقه کمردشت در تاریخ 31/4/91 خبر داد.

به گفته میرزا کریمی، ماهی قزل الای خال قرمز از خانواده آزاد ماهیان و از ماهیان بومی کشور است که در دریاچه ها و رودخانه هایی با آب های سرد ، پاک و سرشار از اکسیژن زندگی می کند.

سرپرست پارک ملی لاراظهار داشت: در منطقه لار بدلیل اقلیم سرد و کوهستانی و با رودخانه ها و نهرهایی با آب شیرین و پاک فضای مناسبی برای زیست این گونه ارزشمند بوجود آمده است.

به گزارش مهر، پارک ملی لار به مساحت 27 هزار و 789 هکتار در دامنه غربی قله دماوند واقع شده است و در حال حاضر با چهار پاسگاه محیط بانی دلیچایی ، کمردشت ، قوشخانه و ایراء حفاظت و کنترل می شود.

کد مطلب 1659813

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