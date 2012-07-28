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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

امیری:

راه اندازی سامانه نوین" تقرب دقیق پرواز" در فرودگاه کرمان نیازمند تامین اعتبار است

راه اندازی سامانه نوین" تقرب دقیق پرواز" در فرودگاه کرمان نیازمند تامین اعتبار است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه های استان کرمان با اشاره به اعتبار 12 میلیارد ریالی سامانه تقرب پرواز در فرودگاه کرمان گفت: در صورت تامین اعتبار فرودگاه کرمان به این سامانه مجهز خواهد شد.

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبار اختصاص یافته به سامانه نوین" تقرب دقیق پرواز" در فرودگاه کرمان را 12 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون نیمی از این اعتبار تامین شده است.

وی ادامه داد: در صورت تامین باقی مانده اعتبار، این سامانه تا پاییز سال جاری در فرودگاه کرمان راه اندازی خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: فرودگاه بین المللی کرمان شانزدهمین فرودگاه کشور است که به این سامانه مجهز می شود.

امیری ادامه داد: سامانه مذکور جایگزین سامانه قبلی موسوم به " سامانه قدیمی تقرب پرواز" خواهد شد.

استان کرمان 5 فرودگاه فعال دارد که از این لحاظ در جمع استانهای برخوردار قرار دارد.


 
 

کد مطلب 1659824

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