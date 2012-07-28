استاد محمدرضا مشکیان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد مشکیان بیش از نیم قرن با حضور در آموزش و پرورش یزد به ارائه خدمات فرهنگی پرداخت.



وی یکی از افراد تاثیر گذار در بخش فرهنگ و ادب استان فرهنگ پرور یزد به شمار می ‌آمد.

از جمله فعالیت‌های ارزنده وی می ‌توان به تاسیس و اداره دبیرستان آینده در سال ‌های دور اشاره کرد.

او همچنین در سمت هایی همچون معاونت اداره آموزش و پروش یزد، تأسیس و مدیریت بنیاد خیریه یزد (بنیاد یزد)، تأسیس و مدیریت بنیاد یزدشناسی، عضویت انجمن مفاخر استان یزد، رئیس انجمن ادبی کتابخانه مرحوم وزیری یزد و مدیر کانون بازنشستگان کشوری استان یزد به فعالیت پرداخته است.

محمدرضا مشکیان در سال 1301 چشم به جهان گشود و بیش از 50 سال به ارائه خدمات فرهنگی پرداخت.

چندی پیش نیز طی مراسمی که به همت اداره ناحیه یک آموزش و پرورش یزد برگزار شد، از خدمات وی قدردانی به عمل آمد.