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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

موسوی:

کاهش سه درصدی پرونده های مختومه دادگستری چهارمحال و بختیاری

کاهش سه درصدی پرونده های مختومه دادگستری چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری و شورای قضایی چهارمحال و بختیاری گفت: پرونده های مختومه سال گذشته در چهار محال و بختیاری سه درصد کاهش داشته است.

سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده های موجودی سال گذشته در شورای حل اختلاف استان پنج هزار و 940 مورد بوده است که 11 درصد نسبت به سال 89 کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده های وارده به این استان 46 هزار و 343 مورد بوده است، بیان داشت: پرونده های وارده به این سازمان نسبت به سال 89 چهار درصد کاهش داشته است.
 
موسوی تصریح کرد: 13 هزار و 67 پرونده مصالحه حقوقی و کیفری سال گذشته در شورای حل اختلاف استان وجود داشت که نسبت به سال 89 یک درصد افزایش داشته است.
 
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پرونده های صدور حکم حقوقی و کیفری در سال گذشته 29 هزار و 596 مورد بوده است، عنوان کرد: صدور حکم حقوقی و کیفری در سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.
 
موسوی یادآور شد: پرونده های مختومه در شورای حل اختلاف استان سه درصد کاهش داشته است و تعداد پرونده های مانده در این سازمان چهار هزار و 930 مورد بوده است که 17 درصد نسبت به سال 89 کاهش داشته است.
کد مطلب 1659854

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