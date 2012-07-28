به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده مهدی و امیرعباس متهم هستند با همکاری زنی به نام مرجان سال 87 مقتول را به مدت 3 ماه در حمام خانه‌اش زندانی کرده و او را با شکنجه به قتل رساندند.

متهمان پیش از این در شعبه 71 دادگاه کیفری محاکمه و قضات دادگاه دو مرد جنایتکار را به قصاص و زن جوان را به 5 سال حبس محکوم کرده بود.

در ادامه با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان با نقص تحقیقات پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه فرستادند. صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی و امیرعباس در شعبه 71 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد.

در ابتدای جلسه شاهمرادی، نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: مهدی 30 ساله متهم به مشارکت در قتل عمدی حمید مشارکت در حبس غیرقانونی، توزیع مواد مخدر روانگردان و نگهداری حشیش می باشد. همچنین امیرعباس 25 ساله نیز متهم به مشارکت در قتل، مشارکت در حبس غیرقانونی و خرید و توزیع مواد روانگردان است. متهمان در تاریخ 26 بهمن سال 87 مرتکب این قتل در تهران شدند. با توجه به دلایل موجود در پرونده گزارش پزشکی قانونی و اعترافات متهمان درخواست صدور حکم قانونی برای آنها را دارم.

در ادامه دادگاه اولیای دم با حضور در جایگاه برای متهمان تقاضای قصاص کردند. سپس امیرعباس با رد اتهام قتل عمدی گفت: علت مرگ مقتول ضربه مغزی بوده است در حالیکه من هیچ ضربه ای به سر حمید وارد نکردم من فقط با مشت و لگد به پا و سینه او ضربه می زدم. در طول سه ماهی که حمید در خانه بود من فقط حدود 2 هفته در آنجا بودم و بقیه آن را بخاطر درگیری با ماموران در زندان به سر می بردند.

قاضی: چرا مقتول را سه ماه در خانه خودش زندانی کردید؟

متهم: مسئله ناموسی بود. ما در این مدت او را شکنجه کردیم، اما ضربه ای به سرش وارد نکردیم. روز حادثه مرجان را بخاطر دروغی که من گفته بود در حمام زندانی کردم آن زمان حمید زنده بود، اما نیم ساعت بعد مرجان سراسیمه ما را صدا کرد و مدعی شد حمید دیگر نفس نمی کشد او حتی در بازجویی ها مدعی شده با لگد ضربه ای به سر مقتول وارد کرده است. من و مهدی مقتول را کتک می زدیم حتی با سرنگ بر رویش آب جوش می ریختیم، اما هیچگاه به سرش ضربه ای نزدیم. عامل قتل مرجان می باشد.

قاضی عزیزمحمدی سپس اتهام مشارکت در قتل را به مهدی تفهیم کرد که او با رد اتهامش در دفاع از خود گفت: من به همراه همسر صیغه ایم به نام مهسا در خانه حمید زندگی می کردیم. چندی بعد نیز امیرعباس و مرجان نیز به ما اضافه شدند. یکروز مهسا مدعی شد که مقتول از او فیلم تهیه کرده و خواسته تن به خواسته های وی بدهد. بدلیل اینکه آن زمان بخاطر درگیری تحت تعقیب بودم نتوانستم از حمید شکایت کنم به همین خاطر او را در خانه اش نگه داشتم تا فیلم را پیدا کنم. تا زمانیکه مرجان به داخل حمام نرفته بود، حمید زنده بود و عامل اصلی جنایت او می باشد.

پس از دفاعیات مهدی وکیل مدافعه او نیز اظهار داشت: ماموران از مرجان یک دفترچه خاطرات بدست آوردند که در آن مدعی شده بود حمید وی را به زور معتاد کرده است همچنین در آن گفته مقتول را در حمام هـُل داده و باعث شده سرش به دیوار برخورد کند. کارشناسان تشخیص هویت نیز پس از بررسی دفترچه تایید کردند توسط مرجان و در آرامش نوشته شده است. صحنه این جنایت نیز توسط مرجان بازسازی شده است که این نشاندهنده این است که از نظر بازپرس او قاتل بوده و در صحنه بازسازی از دو متهم دیگر استفاده نشده است. پس از آخرین دفاعیات متهمان و کلای آنها قاضی عزیزمحمدی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و همراه 4 قاضی مستشار برای صدور حکم وارد شور شدند.