به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهبهانی پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی پیاده‌رو‌سازی‌ها در اصفهان آغاز شده است و سال جاری به عنوان دومین سال از اجرای این طرح در برنامه پنج ساله شهر محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئله پیاده‌رو‌سازی‌ها در برنامه پنج‌ساله اصفهان مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: طی دو سالی که از اجرای این برنامه می‌گذرد بودجه‌های مناسبی به این موضوع اختصاص داده شده است.

عضو شورای اسلامی شهر با بیان اینکه سال‌های آتی نیز باید بودجه‌های بیشتری به این موضوع اختصاص یابد، تاکید کرد: مسئله پیاده‌رو‌سازی‌ها در اصفهان یکی از اولویت‌های مهم در راستای حفظ سلامت شهروندان و ساماندهی مسائل حمل و نقل آنها در سطح شهر محسوب می‌شود و مسئولان باید در اجرای این طرح برخی از نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسیر‌های پیاده با مسیر‌های سواره قطع می‌شود ، اضافه کرد: مسئولان باید در راستای انجام عملیات اجرایی پیاده‌رو‌سازی‌ها در سطح شهر پیوستگی آنها را رعایت کنند و در حال حاضر تمام پیاده‌رو‌های موجود در سطح شهر فاقد پیوستگی هستند.

بهبهانی با بیان اینکه در بسیاری از بخش‌ها و به ویژه بخش‌های مرکزی شهر این پیوستگی‌ها باید موجود باشد، تصریح کرد: همچنین این موضوع باید به صورتی باشد که بین مسیر‌های عابر پیاده و حمل و نقل عمومی نیز این پیوستگی ایجاد شود و اجرای پیاده‌رو‌ها باید به صورتی باشد که معلولان نیز همانند افراد عادی از آنها استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت بیش از 10 سال هنوز بسیاری از مسیر‌های پیاده در اصفهان آزاد‌سازی نشده است، بیان داشت: همچنین اخیرا شورای شهر با طوماری از سوی برخی از اهالی یکی از خیابان‌های منطقه پنج اصفهان نسبت به اجرای طرحی در این خیابان مواجه شده‌است و اهالی این خیابان از اجرای این طرح ناراضی هستند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان نیز پس از انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده که حق با مردم ساکن در این خیابان است، افزود: پیرو این موضوع نیز جلسه‌ای در کمیسیون حمل و نقل شورا برگزار شده است و براساس این جلسه مدیریت شهری اصفهان به این نتیجه رسیده است که ناهماهنگی بین مباحث ترافیکی و عملیات اجرایی این طرح وجود دارد.

سقف اضافه ساختمان مقابل پل خواجو حذف می شود

وی با اشاره به اینکه همچنین اخیرا یکی از مالکان ساختمان‌های مجاور پل خواجوی اصفهان نسبت به ایجاد یک سقف اضافه بر روی ساختمان خود اقدام کرده است، گفت: پس از اطلاع شورای شهر و شهرداری از این موضوع حکم تخریب این سقف صادر شده اما در حال حاضر با پیگیری‌های مالک این ساختمان این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض شده و این مالک به دنبال ایجاد این سقف اضافی بر روی ساختمان خود است.

بهبهانی اظهار داشت: شهرداری باید برای جلوگیری از این تخلف مباحث حقوقی این موضوع را به صورت جدی دنبال کند.