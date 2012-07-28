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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

پورمحمد:

اعتماد متقابل زوجین اصلی ‌ترین شرط خوشبختی در زندگی است

اعتماد متقابل زوجین اصلی ‌ترین شرط خوشبختی در زندگی است

مهریز - خبرگزاری مهر: مشاور دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: اعتماد متقابل زوجین نسبت به یکدیگر از عامل موفقیت در زندگی و اصلی‌ترین شرط خوشبختی است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا محمدپور پیش از ظهر شنبه در مراسم طرح رحمت که در پایگاه حضرت سمیه (س) با حضور خواهران بسیجی برگزار شد، در مورد تربیت فرزندان و نحوه برخورد والدین با فرزندان اظهار داشت: احترام به شخصیت فرزندان می‌تواند باعث پرورش استعدادهای درونی آنها شود.

وی عنوان کرد: ارتباط زوجین با یکدیگر در موفقیت آنها نقشی اساسی دارد و یکی از عوامل موثر موفقیت در زندگی، اعتماد کردن به یکدیگر در طول زندگی مشترک است.

مشاور دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها افزود: یکی از عوامل مخدوش کننده ارتباط بین زن و شوهر، دروغ‌گویی و پنهان کردن حقیقت است که زوجین باید از آن دوری بجویند.

پورمحمد همچنین در مورد آثار و برکات تربیت دینی با استناد به آیات قرآن، اظهار داشت: قرآن بهترین مربی و راهنما در این زمینه است.

وی با بیان اینکه از لحظات آغازین زندگی یک کودک با پرورش جسمی و روحی او، آینده و سرنوشت او نیز رقم می‌خورد، عنوان کرد: کودک برای اینکه بتواند انسانی مستقل، اجتماعی، تکامل یافته و دارای صفات و ملکات نیکو شود، نیاز به یک مربی شایسته و پرهمت دارد تا استعدادها و توانمندی‌های او را به ثمر برساند.

وی با اشاره به راهکارهای تربیت دینی کودک تصریح کرد: دو راهکار برای تربیت دینی موفق برای کودکان وجود دارد که یکی از آنها ایجاد راه‌های شوق و رغبت در کودکان و دیگری تشویق و پاداش است که از اینها به عنوان دو ابزار مؤثر برای تقویت نیروی مربی یاد می‌شود.

محمدپور به تشریح بحث تشویق و پاداش برای فرزندان پرداخت و خاطرنشان کرد: اساسا تشویق و پاداش به کودک رضایت خاطر می‌بخشد به ویژه اگر از طرف کسانی صورت بگیرد که مورد احترام کودک هستند.

وی افزود: با این کار یعنی تشویق و پاداش، در کودک انرژی و انگیزه بیشتری برای کار و کوشش و پیشرفت پدید می‌آید و در او میل به ادامه فعالیت و استقامت ایجاد می‌شود، اگر چه بهتر است کودک را به گونه‌ای بار آوریم که همواره از خودش پاداش درونی دریافت کند و از دیگران انتظار کمتری برای تشویق و پاداش داشته باشد که البته چنین حالتی برای سلامت روان انسان بسیار لازم است.

کد مطلب 1659877

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