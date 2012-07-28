12 دستگاه خدمات خود را در دفاتر پیشخوان انجام می دهند

حسین نافیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه های و سازمانهای ابن استان در راستا اجرایی کردن خدمات کشوری فعالیت های کارگروهی خود را می توانند در دفاتر پیشخوان انجام دهند.

وی تصریح کرد: در دفاتر پیشخوان دولت باید دستگاه های مختلف خدمات قابل واگذاری را انجام دهند.

نافیان با اشاره به اینکه 140 دفتر پیشخوان در سراسر این استان وجود دارد، عنوان کرد: این دفاتر پیشخوان در نزدیکترین محل به شهروندان فعالیت خود را انجام می دهند.

معاونت برنامه ریزی توسعه نیروی انسانی استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دفاتر ICT زیرمجموعه سازمان پست است که در روستاها وظایف خود را انجام می دهند و تداخلی در فعالیت آن ها وجود ندارد.

نافیان اذعان داشت: استانداری در دفاتر پیشخوان دولت نظارت خواهد داشت و مطابق آئین نامه ها به کار آن ها رسیدگی می کند.

