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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

درچهارمحال و بختیاری؛

12 دستگاه خدمات خود را در دفاتر پیشخوان انجام می دهند

12 دستگاه خدمات خود را در دفاتر پیشخوان انجام می دهند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی توسعه نیروی انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 12 دستگاه در چهارمحال و بختیاری خدمات خود را در دفاتر پیشخوان انجام می دهند.

حسین نافیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه های و سازمانهای ابن استان در راستا اجرایی کردن خدمات کشوری فعالیت های کارگروهی خود را می توانند در دفاتر پیشخوان انجام دهند.

وی تصریح کرد: در دفاتر پیشخوان دولت باید دستگاه های مختلف خدمات قابل واگذاری را انجام دهند.

نافیان با اشاره به اینکه 140 دفتر پیشخوان در سراسر این استان وجود دارد، عنوان کرد: این دفاتر پیشخوان در نزدیکترین محل به شهروندان فعالیت خود را انجام می دهند.

معاونت برنامه ریزی توسعه نیروی انسانی استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دفاتر ICT زیرمجموعه سازمان پست است که در روستاها وظایف خود را انجام می دهند و تداخلی در فعالیت آن ها وجود ندارد.

نافیان اذعان داشت: استانداری در دفاتر پیشخوان دولت نظارت خواهد داشت و مطابق آئین نامه ها به کار آن ها رسیدگی می کند.
 

کد مطلب 1659879

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