مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال گهردورود و پرسپولیس از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر دو تیم پرسپولیس و گهر در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر شکست خوردند و به دنبال جبران آن شکست‌ها هستند اما وضعیت ما بدتر از پرسپولیس است چون در دو هفته ابتدایی لیگ حتی نتوانستیم یک امتیاز کسب کنیم.

وی در همین خصوص افزود: ما چاره‌ای جز شکست پرسپولیس نداریم و به همین دلیل نیز مقابل این تیم هجومی بازی خواهیم کرد چون با توجه به وضعیت بدی که در جدول لیگ داریم یک امتیاز برای ما فرقی با باخت نمی‌کند.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود در خصوص شرایط تیم پرسپولیس اظهار داشت: پرسپولیس در این فصل برای قهرمانی بسته شده و این تیم نسبت به فصل گذشته در خطوط دفاع و حمله به خوبی تقویت شده است اما این تیم نیز مانند تیم ما برای هماهنگ شدن نیاز به زمان دارد.

وی تاکید کرد: البته هافبک‌های میانی پرسپولیس هنوز به هماهنگی لازم نرسیده‌اند اگرچه بازیکنان خوبی در این پست هستند.

تارتار با اعلام اینکه تیم گهر زاگرس دورود در بازی با تیم پرسپولیس بازیکن مصدوم و محروم ندارد، اظهارداشت: امیدوارم نوار بدشانسی‌های ما در بازی با پرسپولیس به پایان برسد چون در دو هفته نخست لیگ ما حداقل مستحق دو تساوی بودیم نه دو باخت.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل آنکه ورزشگاه خانگی نداریم با اینکه مقابل پرسپولیس در ظاهر میزبان هستیم اما در عمل ما تیم میهمان خواهیم بود چون بازی در خانه پرسپولیس و با حضور هواداران این تیم باعث می‌شود که شرایط به نفع آنها باشد. در عین حال ما از هواداران خود انتظار داریم همچون گذشته این بار با حضور در ورزشگاه آزادی از ما حمایت کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال گهرزاگرس دورود و پرسپولیس از هفته سوم دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت 22:30 فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.