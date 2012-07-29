مسابقات تنیس روی میز جام رمضان میبد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز جام رمضان شهرستان میبد از روز پنج شنبه پنجم مرداد ماه با رقابتهای زیر 15 سال در سالن شهید شیرودی این شهرستان آغاز شد.



در این دوره از رقابت ها 16 نفر از راکت به دستان میبدی در رده های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان به صورت دوره ای و حذفی با هم به رقابت پرداختند که علی زارعشاهی موفق شد بر سکوی نخست بایستد.



علیرضا علیزاده نیز مقام دوم را از آن خود کرد و امیرمحمد خالو محمدی و امیرحسین فخار هم به طور مشترک سوم شدند.



برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر جام رمضان در یزد



یک دوره مسابقه بسکتبال با ویلچر تحت عنوان جام رمضان در سالن ورزشی جانباز امامشهر آغاز شد.



در این دوره از مسابقات سه تیم به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت می کنند.



در شب اول این مسابقات تیم هیئت شهرستان یزد موفق شد با حساب 46 بر 50 از سد تیم یزد ب عبور کند.



یکشنبه 8 مرداد ماه ساعت 21 نیز تیمهای یزد ب و منتخب استان به مصاف هم خواهند رفت.



گفتنی است شرکت تولیدی لنت ماشین تاکستان حامی مالی این رقابتها است.

علی نوری، حسن نصیری، مهدی برزگر، شکرالله داوودی مهر، محمدمهدی حیدری، عباس کارگر، حمید دهقان، رضا ربانی و سیدحسین دشتی ترکیب تیم شهرستان یزد را تشکیل می دهند.

تیم کوثر اردکان فاتح لیگ فوتبال ساحلی نوجوانان کشور شد

تیم کوثر اردکان قهرمان نخستین دوره مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر نوجوانان کشور شد.

فینال مسابقات فوتبال ساحلی نوجوانان کشور شب گذشته بین دو تیم کوثر اردکان و دریانوردان بوشهر در ورزشگاه سلمان محمود آباد یزد برگزار شد که تیم کوثر اردکان با پیروزی سه بر دو مقابل حریف خود به مقام قهرمانی نخستین دوره این رقابت ها دست یافت.

در مسابقه رده بندی هم تیم شهدای چلیچه شهرکرد تیم گلساپوش یزد را هفت بر شش شکست داد و در جایگاه سوم قرار گرفت.



این مسابقات با حضور هشت تیم از مناطق مختلف کشور به مدت یک هفته به میزیانی باشگاه فرهنگی ورزشی گلساپوش یزد برگزار شد.