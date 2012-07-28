به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «باد به دنبال خودش میگردد» که عبدی سرودههای آن را به «آنان که در دهه 60 به دنیا آمدند» هدیه کرده، حاوی 54 قطعه شعر است.
این کتاب با شعرهایی تحت عناوینی مانند با خودم زندگی میکنم، کافه همین میز است، بیمارستان، باران، بخار روی شیشه، بیخبری، روزنامه، تحمل کن، با طرحی از کامبیز درم بخش راهی بازار شده است.
شعر عکس دسته جمعی را از این مجموعه با هم میخوانیم:
به مادران مان بگو
آن عکس دسته جمعی
تکه تکه شد
و هر کدام به یک طرف افتادیم
به مادران مان بگو
آسمان سرزمین جدیدی است
برای آرزوهایی که باد رفت
آن عکس دسته جمعی
تکه تکه شد
و هر کدام به یک طرف افتادیم
به مادران مان بگو
آسمان سرزمین جدیدی است
برای آرزوهایی که باد رفت
کتاب 100 صفحهای «باد به دنبال خودش میگردد» در شمارگان 1100 نسخه و از سوی انتشارات مروارید راهی بازار شده است.
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