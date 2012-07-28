به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در این نشست طی سخنانی از شهرداری به عنوان یکی از نهادهای مدنی پیشرو در زمینه خدمات رسانی به جامعه، همراه با مسؤلیت ها و وظایف متنوع و مهم نام برد و اظهار داشت: انجام بسیاری از فعالیت ها، از امور جزئی گرفته تا مباحث مهم و کلان شهری بر عهده این نهاد خدمتی بوده و عموم شهروندان، جامعه هدف این سازمان بزرگ را تشکیل می دهند.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه شهرداری کلانشهر قم تصریح کرد: استان شهر بودن قم و بعد فرهنگی، زیارتی آن اهمیت خاصی به تشکیلات شهرداری بخشیده و این مجموعه را در پیشانی خدمت قرار داده است.
استاندار قم عمران و آبادانی شهر مقدس قم را مسؤلیتی خطیر و بزرگ خواند و با اشاره به این که چنین مسؤلیت بزرگی، نیازمند افراد و اندیشه های بزرگ و متعالی است، افزود: عزم و نگاه بلند مسئولان شهرداری و برنامه های این نهاد برای توسعه شهر قم کاملاً جدی است و باید از آن حمایت کرد.
پیریایی با بیان این که همه باید شهرداری را در رسیدن به اهداف بلند خود یاری و همراهی کنند، گفت: شهرداری باید تلاش کند تا با تغییر نوع نگاه ها در خصوص ضرورت و اهمیت خدمت به قم، مجموعه حمایت های قانونی و جمعی نسبت به این نهاد را جلب نماید.
وی با اشاره به این که اصل، در مدیریت عالی استان و مجموعههای مرتبط با شهرداری، برقراری تعامل سازنده و تقویت و حمایت از شهرداری است، افزود: مسئولان شهرداری هم باید با دست کمک، بسترها و زمینههای تحقق چنین رویکردی را فراهم نمایند.
استاندار قم با تاکید بر لزوم پرهیز مسئولان مدیریت شهری از ورود به عرصههای غیر تخصصی و حاشیهای، افزود: جنس کار شهرداری از جنس خدمات شهری است و ورود به سایر حوزهها، تشکیلات شهرداری را از رسیدن به اهداف اصلی خود به دور خواهد ساخت.
شهرداری درصدد اجرای سریع و موفق طرحهای عمرانی باشد
پیریایی اجرای پروژههای عمران شهری را یکی از زمینهها و مسئولیتهای کاری شهرداری دانست و گفت: پیشبرد برنامههای این حوزه نیازمند مشارکت فعال سرمایه گذاران بوده و شهرداری باید با شناسایی و احصاء دقیق ظرفیتهای استانی، ملی و فراملی در این بخش، درصدد اجرای سریع و موفق طرحهای عمرانی باشد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به رضایتمندی مردم در فعالیت های شهرداری قم اظهار کرد: اصل کرامت و تکریم مردم و مخاطبین از جمله موضوعاتی است که در شهر کریمه اهل بیت به صورت ویژه مد نظر قرار داشته و تجلی آن در تمامی سطوح فعالیتی شهرداری ضروری است.
استاندار قم همچنین بر لزوم مراقبت جدی از بیت المال و دقت در نگهداری و استفاده از امکانات مادی و معنوی در اختیار مجموعه بزرگ شهرداری تاکید کرد.
در این جلسه دلبری شهردار قم نیز طی سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری در بخش های مختلف، از اهتمام و حمایت های ویژه استاندار قم از طرح ها و برنامه های این نهاد قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با حمایت های مدیریت عالی استان و همراهی و همدلی تمامی مجموعه دستگاه های اداری استان، بتوانیم گام های بلندی را در جهت توسعه و پیشرفت کلانشهر قم به عنوان ام القرای جهان تشیع و آبروی نظام برداریم.
استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای رسیدن به جایگاه واقعی قم
استاندار قم همچنین در دیدار مدیر کل و مدیران صدا وسیمای مرکز قم با بیان اینکه صدا وسیما نقش مهمی در بیان واقعیت ها دارد افزود: اهمیت رسانه ملی بگونه ای است که اکنون در جنگ نرم در صف نخست مواجه با دشمنان قرار دارد.
پیریایی با بیان اینکه همه سرباز رهبر و خادم مردم هستیم افزود: تمام دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت های رسانه استانی بهره مند شوند زیرا صدا وسیما دستگاهی است که نقش روابط عمومی نظام و دانشگاه عمومی را بر عهده دارد.
وی افزود: اگر قم مرکز تشیع جهان و شهر کریمه اهل بیت(ع) است این صدا وسیما است که باید آن را به رخ جهانیان بکشاند و برای رسیدن به این جایگاه باید صدا وسیما را کمک کرد زیرا کمک به رسانه ملی کمک به نهادهاست.
استاندار قم خدمت به حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) و مراجع عظام تقلید و مردم متدین قم را افتخار عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به جایگاه واقعی قم باید از تمام ظرفیت های موجود بهره برد.
بهرام محمدی نیا، مدیر کل صدا و سیمای مرکز قم هم در این نشست گزارشی از فعالیت و برنامه های این مرکز ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر پرهیز مسئولان مدیریت شهری قم از ورود به عرصههای غیر تخصصی و حاشیهای تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در این نشست طی سخنانی از شهرداری به عنوان یکی از نهادهای مدنی پیشرو در زمینه خدمات رسانی به جامعه، همراه با مسؤلیت ها و وظایف متنوع و مهم نام برد و اظهار داشت: انجام بسیاری از فعالیت ها، از امور جزئی گرفته تا مباحث مهم و کلان شهری بر عهده این نهاد خدمتی بوده و عموم شهروندان، جامعه هدف این سازمان بزرگ را تشکیل می دهند.
نظر شما