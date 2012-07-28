به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در این نشست طی سخنانی از شهرداری به عنوان یکی از نهادهای مدنی پیشرو در زمینه خدمات رسانی به جامعه، همراه با مسؤلیت ها و وظایف متنوع و مهم نام برد و اظهار داشت: انجام بسیاری از فعالیت ها، از امور جزئی گرفته تا مباحث مهم و کلان شهری بر عهده این نهاد خدمتی بوده و عموم شهروندان، جامعه هدف این سازمان بزرگ را تشکیل می دهند.



وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه شهرداری کلانشهر قم تصریح کرد: استان شهر بودن قم و بعد فرهنگی، زیارتی آن اهمیت خاصی به تشکیلات شهرداری بخشیده و این مجموعه را در پیشانی خدمت قرار داده است.



استاندار قم عمران و آبادانی شهر مقدس قم را مسؤلیتی خطیر و بزرگ خواند و با اشاره به این که چنین مسؤلیت بزرگی، نیازمند افراد و اندیشه های بزرگ و متعالی است، افزود: عزم و نگاه بلند مسئولان شهرداری و برنامه های این نهاد برای توسعه شهر قم کاملاً جدی است و باید از آن حمایت کرد.



پیریایی با بیان این که همه باید شهرداری را در رسیدن به اهداف بلند خود یاری و همراهی کنند، گفت: شهرداری باید تلاش کند تا با تغییر نوع نگاه ها در خصوص ضرورت و اهمیت خدمت به قم، مجموعه حمایت های قانونی و جمعی نسبت به این نهاد را جلب نماید.



وی با اشاره به این که اصل، در مدیریت عالی استان و مجموعه‌های مرتبط با شهرداری، برقراری تعامل سازنده و تقویت و حمایت از شهرداری است، افزود: مسئولان شهرداری هم باید با دست کمک، بسترها و زمینه‌های تحقق چنین رویکردی را فراهم نمایند.



استاندار قم با تاکید بر لزوم پرهیز مسئولان مدیریت شهری از ورود به عرصه‌های غیر تخصصی و حاشیه‌ای، افزود: جنس کار شهرداری از جنس خدمات شهری است و ورود به سایر حوزه‌ها، تشکیلات شهرداری را از رسیدن به اهداف اصلی خود به دور خواهد ساخت.



شهرداری درصدد اجرای سریع و موفق طرح‌های عمرانی باشد



پیریایی اجرای پروژه‌های عمران شهری را یکی از زمینه‌ها و مسئولیت‌های کاری شهرداری دانست و گفت: پیشبرد برنامه‌های این حوزه نیازمند مشارکت فعال سرمایه گذاران بوده و شهرداری باید با شناسایی و احصاء دقیق ظرفیت‌های استانی، ملی و فراملی در این بخش، درصدد اجرای سریع و موفق طرح‌های عمرانی باشد.



وی با اشاره به اهمیت توجه به رضایتمندی مردم در فعالیت های شهرداری قم اظهار کرد: اصل کرامت و تکریم مردم و مخاطبین از جمله موضوعاتی است که در شهر کریمه اهل بیت به صورت ویژه مد نظر قرار داشته و تجلی آن در تمامی سطوح فعالیتی شهرداری ضروری است.



استاندار قم همچنین بر لزوم مراقبت جدی از بیت المال و دقت در نگهداری و استفاده از امکانات مادی و معنوی در اختیار مجموعه بزرگ شهرداری تاکید کرد.



در این جلسه دلبری شهردار قم نیز طی سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری در بخش های مختلف، از اهتمام و حمایت های ویژه استاندار قم از طرح ها و برنامه های این نهاد قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با حمایت های مدیریت عالی استان و همراهی و همدلی تمامی مجموعه دستگاه های اداری استان، بتوانیم گام های بلندی را در جهت توسعه و پیشرفت کلانشهر قم به عنوان ام القرای جهان تشیع و آبروی نظام برداریم.



استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای رسیدن به جایگاه واقعی قم



استاندار قم همچنین در دیدار مدیر کل و مدیران صدا وسیمای مرکز قم با بیان اینکه صدا وسیما نقش مهمی در بیان واقعیت ها دارد افزود: اهمیت رسانه ملی بگونه ای است که اکنون در جنگ نرم در صف نخست مواجه با دشمنان قرار دارد.



پیریایی با بیان اینکه همه سرباز رهبر و خادم مردم هستیم افزود: تمام دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت های رسانه استانی بهره مند شوند زیرا صدا وسیما دستگاهی است که نقش روابط عمومی نظام و دانشگاه عمومی را بر عهده دارد.



وی افزود: اگر قم مرکز تشیع جهان و شهر کریمه اهل بیت(ع) است این صدا وسیما است که باید آن را به رخ جهانیان بکشاند و برای رسیدن به این جایگاه باید صدا وسیما را کمک کرد زیرا کمک به رسانه ملی کمک به نهادهاست.



استاندار قم خدمت به حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) و مراجع عظام تقلید و مردم متدین قم را افتخار عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به جایگاه واقعی قم باید از تمام ظرفیت های موجود بهره برد.



بهرام محمدی نیا، مدیر کل صدا و سیمای مرکز قم هم در این نشست گزارشی از فعالیت و برنامه های این مرکز ارائه کرد.