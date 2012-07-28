هشت هزار فرصت شغلی در مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگارمهر، سیدعلی اکبرطاهایی ظهر شنبه درجلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در استانداری مازندران اظهار داشت: حدود 40 هزار فرصت شغلی را دو سازمان جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت استان ایجاد می شود.



وی افزود: کمیته امداد با 793 شغل، حمل و نقل پایانه ها با 383، صندوق مهر امام رضا (ع) با 158، جهاد کشاورزی با 164 و دانشگاه علوم پزشکی با 138 شغل به ترتیب دررده های بعدی قرار دارند.



استاندار مازندران، تعهد امسال این استان برای اشتغال را 98 هزار نفرعنوان کرد و افزود: مسئولان و مدیران دستگاه اجرایی با استفاده از امکانات موجود باید نسبت به اشتغال زایی اهتمام بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند.



طاهایی افزود: با ایجاد فرصت های مناسب شغلی در بخش های کشاورزی به ویژه در روستاها می توان از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود.



طاهایی افزود: مازندران قطب کشاورزی کشور محسوب می شود و باید در توسعه کشاورزی استان بیشترین بهروری را داشته باشیم



وی ادامه داد: امسال بیش از 75 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت مجدد رتون برنج می رود.



استاندار مازندران گفت: برخی مدیران و کارکنان بانک برای ارائه تسهیلات دنبال فاکتور و سندسازی می روند که باید جلوگیری شود.



این مقام مسئول افزود: وام ها نباید به سمت زیارت و خرید جهیزیه پرداخت شود و توجه بانک ها بیشتر برای اشتغالزایی در استان صورت گیرد.