به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اعلام کردند که براساس نتایج تحقیقات آنها کودکان 8 تا 12 ساله ای که اغلب از زبان اقتباسی یا زبان فناوری در پیامهای کوتاه خود و یا گفتگوهای اینترنتی استفاده می کنند، در آزمونهای دستورزبان از بدترین نتایج برخوردارند.

در زبان فناوری یا techspeak اغلب از میانبرهایی کلامی یا کلماتی استفاده می شود که تنها صدای صحیح را منتقل می کنند و کلمه به طور کامل نوشته نمی شود و یا در اغلب موارد حروف غیر ضروری حذف می شوند تا نوشتن یک متن به عنوان پیام کوتاه تر، سریع تر و موثرتر باشد.

براساس اظهارات درو سنیجل از دانشگاه پنسیلوانیا و دانشجوی دکترا در رشته رسانه در دانشگاه نورث وسترن، بسیاری از جوانان در پیامهای متنی خود از حروف مخفف برای انتقال معنا استفاده می کنند و در نوشتن پیامهای خود از تایپ تمام حروفی که نوشته می شود اما خوانده نمی شود پرهیز می کنند.

سینجل اظهار داشت: استفاده آنها از این میانبرها توانایی افراد را در تغییر کلام خود بین کلام عادی و قوانین عادی دستور زبان و زبان فناوری جدید به خطر می اندازد.

این دانشجوی رسانه با انجام تحقیقات و به عمل آوردن آزمون دستورزبان از کودکان یک مدرسه متوسطه در مرکز پنسیلوانیا اقدام به ارزیابی وتحلیل نتایج کرده است.

محققان پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که ارسال و دریافت پیامهای متنی که طی آن از نوشتن حروف اضافه خودداری می شود و برای اکثر کلمات مخفف در نظرگرفته می شود می تواند عملکرد دستورزبان را برای کودکان ضعیف کند.

سینجل یادآور شد: به طوری کلی هر چقدر فرد در نوشتن این پیامها از واژگان مخفف و تغییر یافتنه بیشتری استفاده کند به همان میزان اشتباهات دستورزبانی بیشتری خواهد داشت.